Ceriale, Marabello (Indipendenza): “Rinuncia alla Bandiera Blu ennesimo fallimento di politiche ambientali e turistiche dell’amministrazione”

Ceriale. “Non è bastato sopprimere parcheggi auto qua e là senza creare valide alternative (iniziativa, questa, intrapresa dal vice Sindaco Luigi Giordano che ha creato molte polemiche e malumori nella maggioranza consiliare), adesso anche la rinuncia a presentare l’istanza per ottenere la Bandiera Blu. Questa è l’ennesima brutta figura dell’amministrazione comunale di Ceriale”. Così Fabrizio Marabello, membro della direzione nazionale e coordinatore di Savona e provincia del Movimento Indipendenza”.

“Ma ciò è il male minore perché alle brutte figure ci siamo abituati. A pagare le conseguenze di questa resa saranno soprattutto gli operatori turistici, i commercianti e gli esercenti pubblici. Tale scelta è da ricondursi al comportamento tenuto, guarda il caso, proprio dall’amministrazione del sindaco Marinella Fasano che non è stata in grado di affrontare e di risolvere lo sversamento della fognatura in mare. Pensiamo ai titolari di residence che, convinti di ottenere la Bandiera Blu, hanno investito in promozione turistica per attirare flussi non solo dall’Italia”.

“Ci domandiamo: non ha nulla da eccepire il presidente della locale associazione bagni marini? Forse tace perché con la sua candidatura a consigliere comunale ha appoggiato la lista Fasano? E qual è il commento su questa vicenda dell’assessore alle manifestazioni Gianbenedetto Calcagno che è anche titolare di un avviato pubblico esercizio fronte mare? Intanto, a poco più di un mese da Pasqua, i lavori per il rifacimento del tratto a ponente della passeggiata a mare proseguono molto a rilento (per non dire fermi) con buona pace di coloro che con il turismo ci campano”.