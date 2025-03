Ceriale celebra la Festa della Donna con un originale percorso musicale

Ceriale celebra la Festa della Donna con una nuova iniziativa organizzata dall’associazione “Sciuscia & colla #le Zie”: l’evento, dal titolo “Sol, la, mi DO…NNA”, è creato da donne, dedicato alle donne con la D maiuscola, ma non solo per le donne… “Una serata nuova, con sorprese musicali ed emotivamente coinvolgente per chi ascolta!” affermano dall’associazione cerialese.

Appuntamento venerdì 7 marzo, nella sala polivalente di via Primo Maggio, alle ore 21.00.

“Abbiamo voluto dedicare al nostro affezionato pubblico un percorso ricco di… note, per mettere in evidenza la musicalità che rende la vita di ogni donna una straordinaria avventura – dicono le Zie di Sciuscia & colla -. E sarà una piacevole ed entusiasmante serata, a cui tutti i presenti potranno dare il loro contributo…”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Ceriale: “Abbiamo accolto con favore e immediato interesse la manifestazione promossa dall’associazione, che arriva proprio in occasione dell’8 Marzo” hanno sottolineato il sindaco Marinella Fasano e l’assessore comunale alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno.

“Un momento di particolare intrattenimento musicale nel quale si metterà in luce l’essere donna, la sua vitalità e il suo ruolo a livello sociale, culturale e artistico” hanno concluso sindaco e assessore cerialesi.