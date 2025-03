Ceriale, bando per l’alienazione di un terreno comunale

È stato pubblicato il bando per l’alienazione di un terreno di proprietà comunale (non residenziale), situato a Ceriale in via alla Stazione. Si procederà alla alienazione del diritto di superficie del sottosuolo, fino ad una profondità di 8 metri.

L’avviso pubblico è in esecuzione di una delibera adottata dal Consiglio comunale.

L’asta sarà tenuta mediante la presentazione di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base della gara, secondo le modalità di cui al R.D. n. 827 del 23.05.1924 e del vigente regolamento per l’acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili, pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta, pari a 20.000 euro.

Il termine di presentazione delle offerte è stato fissato al 17/04/2025, entro le ore 12.00. Saranno escluse le offerte di importo inferiore al prezzo base. Le offerte dovranno essere redatte conformemente al modello “allegato A” al presente avviso d’asta, disponibile presso l’Area Tecnica Settore LL.PP – via Lungomare A. Diaz. 69 – Tel. 0182 919323 e sul sito internet www.comune.ceriale.sv.it.

(Il bando integrale e tutte le informazioni in merito alla procedura sono disponibili sul sito internet del Comune di Ceriale – CLICCA QUI).