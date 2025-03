Ceriale aderisce a “Earth Hour 2025”: risparmio energetico e sostenibilità ambientale

Ceriale aderisce anche quest’anno all’iniziativa Earth Hour 2025 e, in collaborazione con il WWF Savona ODV, invita i locali e pubblici esercizi a spegnere le luci, sabato 22 marzo dalle 20:30 alle 21:30. Con l’occasione sarà possibile proporre cene a lume di candela lanciando un importante messaggio ambientale.

Earth Hour 2025 è un evento globale che ogni anno ricorda l’importanza di prenderci cura del nostro pianeta. Si propone di fare un gesto simbolico ma potente per sensibilizzare sul cambiamento climatico e la tutela dell’ambiente.

Il Comune di Ceriale aderisce all’iniziativa spegnendo per un’ora le luci di ingresso e l’illuminazione del palazzo comunale, le luci della Fontana presente sulla rotatoria, all’intersezione tra la via Aurelia, la via Romana e via S. Rocco, con l’invito allo spegnimento delle insegne luminose e/o illuminate dei negozi e di tutti i dispositivi elettrici ed elettronici commerciali e domestici.

“Il Comune di Ceriale aderisce con convinzione anche alla consueta iniziativa del WWF quanto mai attuale rispetto alle tematiche dei cambiamenti climatici, del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, che rappresentano priorità della nostra azione amministrativa” affermano il vice sindaco e assessore comunale Luigi Giordano e l’assessore con delega allo sviluppo sostenibile del territorio Daniele Gaglioti.

“La stessa programmazione di interventi portati avanti sul fronte della nuova e moderna illuminazione pubblica, nel segno dell’efficienza energetica, è un indicatore concreto della volontà di proseguire su questa linea nell’interesse della nostra comunità”.

“E invitiamo i nostri concittadini ad aderire allo spegnimento delle luci e dare un segnale di attenzione alla salvaguardia del nostro territorio” concludono i due amministratori cerialesi.

(LINK e INFO: https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/earth-hour-2025/)