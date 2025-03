Centro Danza Savona presente con successo a tre eventi in un fine settimana: Milano, Genova e Todi

Savona. Fine settimana intenso, lo scorso 15 e 16 marzo, per il Centro Danza Savona diretto da Alessandra Schirripa che ha partecipato con il Centro di formazione a tre diversi eventi.

Sabato 15 per il Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro, Coreografia d’autore alla Civica Scuola Paolo Grassi di Milano Cedansa ha presentato in 15 minuti il lavoro di un ora “The Art of Life”; che ha visto interpreti Alessia Incorvaia, Olga Giannotti, Giacomo Cerro e Sofia Rosso, alla presenza di Laura Pulin, organizzatrice e Marinella Guatterini, critico di danza e docente di Teatrodanza alla Civica Scuola Paolo Grassi.

Domenica 16 al Concorso Genova in Danza 2025 il Centro Danza Savona ha presentato, presso il teatro di Stradanuova, coreografie di Danza Classica e Contemporanea proposte da Alessandra e da Ekaterina Desnitskaia.

La giuria era composta da Vladimyr Derevianko già Etoile del Teatro Bolshoy di Mosca, Davide Iacobone coreografo, Michele Olivieri critico di Danza, Emanuele Rosa, Monica Corbellini giornalista e critica di Danza ha assegnato al Centro Danza Savona 3 Premi Assoluti, 5 Primi Premi, 7 Secondi Premi, 1 Terzo Premio e moltissime Borse di Studio per gli allievi.

Nello stesso giorno al Concorso Internazionale Italian Dance Award nel Teatro Comunale di Todi, in Umbria, una prestigiosa giuria formata da Eleonora Abbagnato, Lula Abicca, Francesca Barnabini, Baptiste Bourgougnon, Giuseppe Di Stefano, Simona Ferrazza, Luis Martin Oya, Damiano Pettenella, Edmond Russo, Kinga Vargova ha assegnato il Primo Premio all’allievo della scuola savonese Gabriele Ruggeri su 17 concorrenti della sua categoria Solisti Contemporaneo Under.

“Cedansa – afferma la direttrice Alessandra Schirripa – ha una attività di produzione spettacoli che, oltre a lavorare sul territorio negli spazi pubblici (Priamar) e nei Musei (Casa Museo Jorn, Casa del Console, Villa Groppallo) è stata invitata a Rassegne di Danza al Teatro Comunale Pavarotti, Modena, a #140 Danza d’Autore, Zelig, Milano, Gala Moncalvo in Danza con Carla Fracci. Il nostro Centro di Formazione porta giovani e talentuosi danzatori savonesi, attraverso importanti Borse di studio, ad essere inseriti nelle più importanti scuole o compagnie ed entrare nel mondo del professionismo”.

“Alcuni dei nostri allievi – sottolinea – sono nel mondo del lavoro: Giulia Orlando nella Compagnia OPUS Ballet; Gioele Cosentino nelle Compagnie Sanpapiè, Lost Movement, Il Posto Verticale; Alessia Rebagliati nella Compagnia Imperfect Dancers; Bakit Zerilli da Egri Bianco e Compagnia Equilibrio Dinamico Bari”.

Centro Danza Savona a Genova in Danza

Il premio ricevuto da Gabriele Ruggeri