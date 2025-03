Celle: “Spese ingenti per le manifestazioni di Natale”. Idea Comune presenta un’interpellanza

Celle Ligure. “Spese ingenti per le manifestazioni di Natale”. Un’interpellanza dell’ opposizione di Idea Comune che ne chiederà i motivi nel prossimo Consiglio Comunale al sindaco Marco Beltrame e all’assessore Francesco Sorrentino. “Con deliberazione del 28 novembre 2024 sono state approvate le linee di indirizzo organizzative e il calendario eventi per Natale 2024 – si legge – sulla base degli obiettivi previsti dall’Amministrazione Comunale, finalizzati a sviluppare strategie di promozione del territorio, programmare politiche di valorizzazione turistica, creare sinergie per lo sviluppo turistico locale, promuovere la cultura e il territorio sulla base di un’esigenza di rilancio turistico/culturale che mobiliti e coinvolga gli operatori. – continua – E, in seguito della delibera, sono state assunte numerose determinazioni di impegno di spesa per la realizzazione del calendario di eventi, oltre che per luminarie ed allestimenti natalizi, che hanno comportato per il Comune di Celle Ligure spese superiori a 100mila euro tra le quali circa 35mila per le luminarie natalizie” – qui Idea Comune scende nel dettaglio e snocciola anche cifre e destinatari.

L’interpellanza continua. “Da una ricerca effettuata sulla base delle determinazioni degli anni 2017 e 2018, sindaco Renato Zunino, e degli anni 2019, 2022 e 2023, sindaco Caterina Mordeglia, con esclusione degli anni 2020/2021 segnati dall’emergenza sanitaria Covid 19, sono state conteggiate spese che si attestano fra i 30 e i 40mila euro per

gli anni 2017 e 2018 e di circa 60mila per gli anni 2022 e 2023, cifre sensibilmente inferiori a quanto

speso dall’attuale Amministrazione Comunale.- va avanti – e il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale prevede per gli esercizi 2025/2026/2027 stanziamenti per la Missione 7 Turismo pari a 115.500 euro salvo variazioni in corso di esercizio. Considerato altresì – specifica – che una quota parte di stanziamenti per la realizzazione di eventi ed allestimenti, oltre a quanto impegnato dal Comune di Celle Ligure, sono stati a carico degli imprenditori cittadini, con il versamento di quote di partecipazione alla Pro Loco, aumentando di fatto il costo totale per la realizzazione degli allestimenti e del calendario eventi natalizi, si chiedono al sindaco e all’assessore competente le ragioni che hanno portato a stanziare una cifra così alta e notevolmente superiore a quanto di norma speso dal Comune di Celle Ligure per la realizzazione di allestimenti ed eventi natalizi, considerato che la spesa ha coperto un arco temporale breve”.

Si leggono poi altri punti sui quali Idea Comune chiede risposte: “Se sono state ben ponderate le scelte relative ai luoghi in cui svolgere gli eventi (all’aperto), le date (il mese di dicembre fino a dopo Natale tradizionalmente non è periodo di afflusso turistico), la tipologia di eventi realizzati e se è stata fatta adeguata campagna pubblicitaria a sostegno di un calendario così oneroso dal punto di vista economico – poi aggiunge – quale sia il rapporto di ragionevole convenienza tra le risorse economiche utilizzate e i risultati raggiunti in termini di presenza di pubblico, partecipazione di cittadini e turisti, promozione territoriale e benefici per le categorie economiche. Se sono stati realizzati gli obiettivi alla base della deliberazione di Giunta citata in premessa e cioè la promozione del territorio, la valorizzazione del turismo, la creazione di sinergie per lo sviluppo turistico locale, ed in particolare cosa è stato raggiunto in termini di valorizzazione culturale del territorio, per il suo rilancio. Come si armonizza la cifra impegnata- domanda Idea Comune – con quanto si ipotizza di spendere nel corso dell’intero esercizio 2025 in ambito turistico, considerato che le spese fatte per Natale rappresentano la quasi totalità dello stanziato per gli esercizi presi in considerazione dal bilancio di previsione triennale. Quali erano i contenuti della proposta presentata da Pro Loco Celle Ligure, che è stata approvata e finanziata dall’Ente con determinazione a contrarre mediante affidamento diretto” termina così l’interpellanza di Idea Comune che verrà discussa domani.