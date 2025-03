Celle: ruspe al lavoro di notte per liberare dalla sabbia il rio Ghiare e il Santa Brigida

Celle Ligure. La pioggia non ha dato tregua. Il mare nemmeno. Notte di monitoraggio e lavoro per evitare che il paese si allagasse. Acqua e mareggiata.

In previsione del peggioramento del tempo, già ieri pomeriggio la foce del torrente Ghiare era stata liberata dalla sabbia, come quella del Santa Brigida, poco distante, ma nel giro di poco si è nuovamente ostruita “e la pioggia non riesce a sfondare la barra che si crea” ha spiegato il sindaco Marco Beltrame.

Sabbia che ostruisce. Anche il sottopassaggio in centro dall’Aurelia si è allagato ma l’intervento con le pompe lo ha svuotato poco prima della mezzanotte.

“Questo problema va risolto con una soluzione definitiva – ha sottolineato il primo cittadino – per questo sarà mia cura chiedere aiuto anche a Regione Liguria, non è possibile che ogni minima pioggia o piccola mareggiata noi siamo schiavi delle ruspe e non possiamo dormire sonni tranquilli”.