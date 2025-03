Celle Ligure, la “mezza soddisfazione” di Osa e Pai per la nuova spiaggia aperta ai cani: “Meglio di niente”

Celle Ligure. “Mezza soddisfazione” dell’Osservatorio Savonese Animalista (Osa) e del Partito Animalista Italiano (Pai) alla notizia che “il Comune di Celle ligure ha promosso l’apertura di una spiaggia aperta ai cani lungo le sue spiagge”.

“Solo mezza, perché su uno stabilimento privato, con alti prezzi (50 euro) e forti limitazioni (cani a guinzaglio di 1,5 metri e legati all’ombrellone, esclusi soggetti di grossa taglia)”, notano Pai e Osa che invece sostengono “l’apertura, in ogni comune, di una spiaggia pubblica e gratuita, possibilmente autogestita, aperta a tutte le taglie e con autorizzazione al bagno”.

“Ma – aggiungono – è sempre meglio che a Savona dove, dopo l’esperienza del 2018 alla foce del Letimbro, il Comune, malgrado la promessa elettorale, continua ad ignorare la proposta di Osa, munita regolamento, di progetto e disegni, di riservare ai cani parte l’ultimo tratto di spiaggia ad est, sotto la fortezza del Priamar, con accesso dai giardini dei Prolungamento, tratto in fase di destinazione ad utilizzo multiplo ma senza cani; o, in alternativa, il tratto davanti al supermercato Mercatò, in via Nizza”.

OSA e PAI rammentano che “nel solo comune capoluogo sono registrati quasi 8.000 cani e che il turismo animalista è in crescita costante, come possono testimoniare i gestori delle spiagge dogfriendly a pagamento ed i comuni per quelle libere, già attivi in provincia; e l’afflusso dei cinofili dall’entroterra potrebbe portare un aiuto interessante all’economia cittadina”.