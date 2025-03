C’è una nuova capolista in Eccellenza: sconfitta del Rivasamba, Celle Varazze al primo posto

Liguria. È un pomeriggio da incorniciare per il Celle Varazze. Le civette battono 1-2 la Golfo Paradiso (reti di Battaglia e Gnecchi) e salgono a 50 punti in classifica. Per la squadra di Mario Pisano si tratta della settima vittoria consecutiva. Ma non è finita qui: il Rivasamba crolla in casa contro la Praese (penultima) e cede il primo posto. I genovesi si fanno rimontare e perdono 1-2, nonostante il vantaggio di Matzedda dopo pochi minuti. Un risultato a sorpresa che cambia le gerarchie del campionato. Infatti, il Celle Varazze è la nuova capolista con due punti di vantaggio sul Rivasamba.

I biancoblù completano dunque la risalita, dopo un avvio di stagione deludente che aveva portato al cambio di allenatore. Ora il destino è nelle mani del Celle Varazze che ha dalla sua anche lo scontro diretto vinto. In ogni caso, entrambe le squadre sembrano essere certe di un posto ai playoff. Infatti, il Rivasamba secondo ha dieci punti di vantaggio su un Pietra in difficoltà e la sfida contro i biancocelesti all’ultima giornata. A questo punto il “triello” per la vetta che si profilava qualche settimana fa, diventa definitivamente una lotta a due. Attualmente, però, davanti c’è il Celle Varazze.