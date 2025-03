Carenza di vigili del fuoco, l’allarme del sindacato: “Dimezzati i turni del nucleo nautico di Savona”

Savona. “Come avviene per le sedi terrestri dislocate in tutta la provincia, anche il Nucleo Nautico VVF in questione dovrebbe essere coperto 24 ore su 24 da personale suddiviso in 4 turni di servizio da parte di ben 26 specialisti nautici. Ma attualmente l’organigramma della sede risulta dimezzato a causa di una già cronica carenza di personale e di conseguenza il Comando VVF di Savona è costretto a dover chiudere due turni e suddividere i colleghi nei rimanenti. Purtroppo questo provvedimento si ripercuoterà sulla copertura del servizio di soccorso ed antincendio navale da parte dei Vigili del Fuoco nel ponente del Mar Ligure fino al Confine di Stato con la Francia, poiché negli orari di chiusura detto tratto di mare sarà costretto a confidare nella copertura offerta dalla Sede VVF Nautica di Genova ‘Gadda’“. A lanciare l’allarme è il sindacato Conapo.

Marco Croce, Segretario Provinciale della Sezione Provinciale di Savona del CONAPO, Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco ed il più rappresentativo della categoria in Italia riferisce quanto segue: “Nei giorni scorsi il Comandante Provinciale ha informato le Organizzazioni Sindacali provinciali che, a causa del peggioramento della già grave carenza di personale specialista in cui versa da tempo la Sede Nautica, il Comando VVF di Savona a decorrere dal 1° marzo dovrà chiudere due turni. Solo pochi mesi fa la sede aveva già subito la chiusura di un turno dei quattro di servizio. Purtroppo sappiamo già che prossimamente l’organigramma diminuirà ulteriormente a causa dei prossimi trasferimenti e collocamenti a riposo di personale.”

Il segretario CONAPO continua “E’ doveroso precisare che allo stato attuale non si può reputare responsabile il Comando VVF di Savona di tale situazione per la quale si trova costretto a dover attuare i sopracitati provvedimenti. La grave situazione della sede nautica non distante alla Torretta rispecchia lo stato di abbandono a se stessi dei Nuclei Nautici dislocati in tutta Italia da parte dell’Amministrazione Centrale VVF; la Segreteria Generale CONAPO ha già segnalato in più occasioni al Signor Ministro dell’Interno ed ai vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e della Difesa Civile la grave situazione in cui versa il settore, ma senza ricevere risposte concrete o rassicurazioni di alcun tipo per la risoluzione della criticità. Solo in Liguria le sedi Nautiche sono 4 ed anch’esse versano in uno stato di costante difficoltà: con Savona la cui sede sarà chiusa per il 50% dei turni, rileviamo la medesima situazione nella sede presso il porto di La Spezia ed è anche peggiore nella sede di Genova Voltri che in pratica è presente solo sulla carta, pertanto il servizio h24 per tutta la Liguria è garantito solamente dalla sede di Genova “Gadda”, ma come accennato la situazione di grave crisi per carenza di organico si estende a tutte le sedi d’Italia”.

Concludendo “c’è preoccupazione che tra qualche anno verosimilmente possa paventarsi il rischio della chiusura totale della sede savonese così come tante altre se non verranno presi urgentemente provvedimenti per un piano mirato di incremento del personale specialista. Attualmente si può diventare Specialisti Nautici VVF solamente attraverso una procedura selettiva interna seguita da un corso con esame finale. Purtroppo negli ultimi anni tutte le azioni che la nostra Amministrazione avrebbe dovuto adottare per non ritrovarsi scoperta non sono state poste in essere e le poche iniziative si sono rivelate infruttuose, insufficienti ed inadeguate. Oggi bisogna correre (nel vero senso della parola) ai ripari e dovranno essere trovate soluzioni alternative, senza scartare l’eventuale ipotesi di assunzioni esterne.”