Carcarese, 100 volte Gabriele Brovida: “Grazie alla società per questo riconoscimento, oggi una vittoria importante per proseguire la nostra striscia di risultati positivi”

Carcare. Oggi pomeriggio presso il “Candido Corrent” la Carcarese ha sfidato la Superba in occasione della venticinquesima giornata del campionato di Promozione (girone “A”). Il match, una gara ben disputata dai padroni di casa, è terminata con il risultato di 4 a 1 in favore della formazione guidata da mister Michele Battistel.

Prosegue dunque la sfida a distanza tra i biancorossi ed il Millesimo, attuale capolista oggi ancora vincente di misura sul campo della Cella (0-1 l’epilogo finale nel segno di Svilar, ndr). Tra le note positive odierne, tra le file della Carcarese da segnalare il raggiungimento della presenza numero 100 con la casacca del club valligiano per Gabriele Brovida, bomber che è stato premiato dalla società con una targa celebrativa consegnatagli dal presidente Alessandro Ferrero e dal direttore sportivo Edoardo Gandolfo.

Ad intervenire nel post-gara, oltre al calciatore premiato, sono stati propri il numero uno della Carcarese e il dirigente biancorosso. “100 presenze e 53 gol con la maglia biancorossa – ha esordito Ferrero -. Ammetto che l’idea di tributare questo riconoscimento è stata del direttore Gandolfo, quella che consegniamo non è soltanto una targa, ma rappresenta l’augurio di altrettante apparizioni con la nostra maglia”.

“Lo spero – ha risposto Brovida -. Ringrazio la società per questa targa e spero di fare altrettante presenze mettendo a referto lo stesso numero di gol”. L’attaccante classe 2000 successivamente ha proseguito analizzando la sfida disputata da lui e compagni contro la Superba: “Ci tenevamo a fare bene per proseguire la nostra striscia di ottimi risultati. Sapevamo che loro sono un’ottima squadra, motivo per cui era importante partire forte. Ci siamo riusciti grazie al mio gol, poi abbiamo fatto gli altri e abbiamo gestito. Sono contento del risultato”.

In seguito ecco l’intervento del direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Credo che oggi la Carcarese abbia disputato un’ottima gara, il risultato non è mai in discussione. La squadra ci sta regalando grandi prestazioni da inizio stagione, siamo lì e lottiamo ogni partita. Adesso rimangono cinque finali, andiamo avanti”.

“Lo scontro con il Millesimo – continua il dirigente biancorosso – è molto lontano (la partita è prevista nel weekend del 5-6 aprile, ndr), sicuramente arriveremo al match di settimana prossima contro il Little Club James con un morale alto. Quest’anno sapevamo di aver allestito una squadra forte, si è creato un gruppo forte che lo sta dimostrando partita dopo partita e adesso ci aspetta una delle sorprese del campionato perchè il Little Club in casa è temibile, servirà una grande gara. Alle altre partite penseremo più avanti”.

“Non ho mai avuto dubbi nella squadra – ribadisce il presidente Ferrero – e nella possibilità che c’era di riprendere il cammino interrotto contro il Pontelungo. Aspettiamo partita per partita questo scontro che avremo con il Millesimo. Oggi voglio ringraziare per l’ennesima volta chi è venuto al campo, quindi i ragazzi, i sostenitori e le famiglie perchè senza di loro tutto questo non potrebbe esserci tutte le settimane. Non è facile per società come la nostra gestire un gruppo di giocatori e una struttura che cerca sempre di dare il massimo per il paese. Grazie a loro, alla squadra, al direttore e a tutti come sempre”.

Infine Brovida ha concluso l’intervista proiettandosi anch’egli verso il futuro: “Faremo il possibile, in settimana prepareremo bene la partita contro il Little Club James e cercheremo anche lì di portare a casa i tre punti per continuare con la nostra striscia”.