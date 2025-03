Carcare, terminate le operazioni di rimozione delle granate ritrovate in via Lichene

Carcare. Si sono concluse oggi le operazioni di bonifica dell’area di via Lichene dove sono stati ritrovati 29 ordigni bellici, risalenti alla Seconda Guerra mondiale, a Carcare. Sarà infatti riaperta la viabilità nella zona interessata, che per giorni è stata interdetta per ragioni di sicurezza.

Gli artificieri del 32° Genio Guastatori di Fossano hanno fatto brillare tutte le granate (nove da 105 millimetri e venti da 75) nella cava cairese di Camponuovo e tutte le procedure si sono svolte senza intoppi.

“Ringrazio i militari per gli interventi svolti e le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri e la Polizia locale, per la collaborazione – commenta il sindaco Rodolfo Mirri – Tutto è andato nel migliore dei modi, grazie alla professionalità degli addetti ai lavori. Ora verranno tolte le transenne e l’area del lungo Bormida sarà nuovamente fruibile da pedoni e mezzi in transito”.