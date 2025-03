Carcare, il sindaco sulla multa alla Noberasco per lo spaccio aziendale: “Chiederemo l’annullamento”

Carcare. Sanzione di cinque mila euro all’azienda Noberasco per il posizionamento del container ad uso vendita, il sindaco Rodolfo Mirri conferma che la multa è stata elevata dalla Polizia locale e nei prossimi giorni farà chiarezza sulla questione.

A seguito di un’interrogazione del gruppo di minoranza “Insieme per Carcare” sullo spaccio installato nel parcheggio di fronte allo stabilimento, che sabato è stato rimosso (era autorizzato fino al 31 marzo, ndr), non è mancato lo scontro politico tra coloro che ritengono sia stata concessa un’opportunità non lecita e la maggioranza.

“Innanzitutto porgo personalmente le mie scuse all’azienda, che è stata autorizzata dagli uffici comunali e ha regolarmente pagato il canone di occupazione del suolo pubblico per i mesi in cui è stato attivo lo spaccio – spiega il sindaco – Sarà mia cura verificare con i funzionari dell’ufficio commercio e della Polizia locale se ci siano stati leggerezze o errori legati alla pratica. Spero possa essere accolto l’annullamento della sanzione in autotutela. Credo che sia una vicenda davvero triste, sia per l’imbarazzo che ha creato sia per la mancanza di sensibilità verso un’attività produttiva così importante per il territorio da parte dell’opposizione, che anziché aiutare il paese a crescere pensa a mettere i bastoni tra le ruote alla comunità”.

E conclude: “La minoranza sostiene di non aver ricevuto la documentazione richiesta. Preciso che al protocollo la domanda è arrivata solo pochi giorni fa, nonostante ci sia per legge un mese di tempo risponderemo con quanto chiesto già in settimana, dimostrando la buona fede degli atti”.