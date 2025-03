Capitale Italiana della Cultura 2027, mercoledì 12 marzo il verdetto: a Savona una festa in piazza “comunque vada”

Savona. “Comunque vada, è già una festa”. E’ lo “slogan”, o se vogliamo la filosofia, con cui i savonesi mercoledì attenderanno l’annuncio, da parte del Ministero della Cultura, della città scelta – tra le 10 finaliste – per essere Capitale Italiana della Cultura nel 2027.

Il team che ha materialmente lavorato alla stesura del dossier di candidatura, infatti, ha deciso di organizzare una festa a prescindere dall’esito finale. “La candidatura è stato un percorso collettivo straordinario – spiegano – e per questo vogliamo festeggiarlo insieme”.

Un percorso straordinario “sia per il grande coinvolgimento del territorio sia per la proposta che alla fine si è generata – commenta il sindaco Marco Russo – Noi vogliamo festeggiare tutto questo indipendentemente dall’esito, perché fin dall’inizio abbiamo sempre detto che il percorso è più importante del risultato. Nello stesso tempo vogliamo dire che in ogni caso andremo avanti a fare ciò che abbiamo progettato. Una festa che ha quindi un doppio significato”.

L’appuntamento è per mercoledì alle ore 19 in piazza Sisto IV. L’invito ai savonesi è semplice: “Vestiti con i colori bianco e blu della candidatura e scendi in piazza con noi per festeggiare. Fotograferemo questo viaggio collettivo che prosegue”.

I sindaci delle dieci finaliste sono stati invitati a Roma, dove assisteranno alla proclamazione in diretta. Tutti, ovviamente, sperano di portare a casa il prestigioso riconoscimento, compresa Savona: la città della Torretta ha visto la sua candidatura trasformarsi da un’idea inizialmente accolta con scetticismo a un progetto che ha coinvolto sempre più settori della città, compreso il mondo dell’imprenditoria e del porto.

La città che verrà scelta come Capitale della Cultura 2027 riceverà uno stanziamento di un milione di euro da utilizzare per realizzare le iniziative contenute nel dossier: quello di Savona è stato definito “colossale“ dalla giuria dopo l’audizione dello scorso 26 febbraio al Ministero della Cultura a Roma.