Capitale della Cultura, Savona festeggia il percorso di candidatura in piazza Sisto: “Un territorio vasto che si è messo in cammino”

Savona. Decine di persone in piazza Sisto per festeggiare il percorso fatto per la candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura 2027 (titolo assegnato a Pordenone).

La festa in piazza è stata organizzata nei giorni scorsi a prescindere dall’esito finale: “La candidatura è stato un percorso collettivo straordinario che ha tracciato ua nuova rotta per Savona – hanno spiegato dal team di candidatura – e per questo vogliamo festeggiarlo insieme. Fotograferemo questo viaggio collettivo che prosegue”.

Il sindaco Marco Russo ha detto: “Abbiamo tra le mani un patrimonio straordinario, ci siamo riappropriati della nostra città. Oggi tutti i sindaci mi hanno scritto dicendo che dobbiamo andare avanti. Siamo un territorio vasto che si è messo in cammino, abbiamo coinvolto tutti gli enti del territorio. Oggi siamo orgogliosi della nostra città, ammetto che un filo di delusione oggi c’era. Abbiamo un progetto comune che non è caduto dal cielo. È stato costruito da voi, da mesi e mesi di relazioni e questo è un patrimonio che ci resta. Siamo qui per dire che andiamo avanti, che quello che è scritto lì lo faremo. E faremo anche di più, lo faremo. Savona 2027 sarà un riferimento ma ci metteremo in cammino subito”.

Il vicesindaco Elisa Di Padova: “Questa vostra presenza è un abbraccio caloroso che sentiamo in maniera forte. Un percorso lungo due anni pieno di emozioni e di persone. Il senso di questa tappa di un cammino che proseguirà è il senso della vostra vicinanza. Per questo abbiamo voluto questo abbraccio collettivo. Non c’è stato niente di forzato, di imposto. Lo abbiamo costruito insieme, un cammino che ha attivato processi e progetti. Il 26 febbraio 2025 è una data che ricorderemo: abbiamo ascoltato tutti insieme il progetto di sviluppo della città, il feedback dei cittadini nelle ore e nelle giornate successive hanno testimoniato sentimento di orgoglio, abbiamo testimoniato che Savona ha delle potenzialità e che a Savona è possibile che avvengano le cose che abbiamo scritto e già iniziato a realizzare”.

Francesco Zoppi del team di candidatura: “È un pezzo di un percorso molto bello che continuiamo oggi insieme. Non abbiamo alternative che portare avanti i progetti: il 2027 arriverà lo stesso. È importante essere qui oggi insieme“.

Durante la lettura della motivazione da parte del ministro Giuli sembrava descrivere il dossier di Savona: “E’ stata apprezzata la capacità di attivare un processo di coinvolgimento, l’attenzione ai giovani e l’integrazione tra istituzioni, musei, università e associazioni”.