Caos treni, disagi in vista dell’estate. La Regione al Governo: “I ritardi non superino i 30 minuti”

Liguria. Non più di 30 minuti di ritardo per i treni che collegheranno Milano e la Liguria nel periodo dal 21 luglio al 31 agosto, quando il traffico ferroviario subirà pesantissimi disagi per i lavori presso il ponte sul Po tra Voghera e Pavia. È quanto la giunta regionale si impegna a chiedere al Governo, oltre a “risorse straordinarie per mitigare il danno economico“, in un ordine del giorno approvato all’unanimità in consiglio su proposta di Lilli Lauro di Fratelli d’Italia.

La misura era stata chiesta dalle associazioni dei consumatori in sintonia con la Regione Liguria dopo l’incontro del 10 febbraio in cui Rfi e Trenitalia hanno presentato un piano che prevede la soppressione del servizio Frecce e il prolungamento di almeno 75 minuti dei tempi di percorrenza degli Intercity, che passeranno dagli attuali 100 minuti a 175 minuti. In pratica tre ore per viaggiare da Genova e Milano e viceversa, o anche di più tenendo conto dei consueti ritardi registrati sulla linea anche a causa di altri lavori.

Le preoccupazioni riguardano non solo i pendolari, ma anche i visitatori. “Tale interruzione – osserva la consigliera Lauro – avrà un impatto significativo sul turismo, specialmente nelle località del Levante ligure, col rischio di una riduzione delle presenze e di un aumento del traffico privato su strada. Il flusso turistico dalla Lombardia rappresenta una fetta fondamentale dell’economia locale, in particolare per le località costiere, e l’assenza di soluzioni alternative rischia di causare non solo un calo immediato del turismo, ma anche un cambiamento di abitudini dei viaggiatori, che potrebbero scegliere altre destinazioni in futuro”.

I consumatori avevano chiesto anche “bus sostitutivi per il collegamento diretto Genova-Milano dalle stazioni di Piazza Principe e Brignole all’hub di Famagosta, l’eliminazione di qualsiasi cantiere lungo le tratte stradali e autostradali da giugno a settembre al fine di consentire ai pendolari e ai turisti, ai quali va comunque riconosciuto un indennizzo congruo per il disagio patito di almeno il 30% del costo del titolo di viaggio, tempi di percorrenza non superiori alle due ore“.

“Chiudere la linea ferroviaria tra Voghera e Pavia dal 21 luglio al 31 agosto 2025 è una scelta inaccettabile – commenta Lauro dopo il consiglio -. Parliamo di un mese e mezzo di stop totale proprio nel cuore della stagione turistica, quando la nostra regione vive il periodo di maggior afflusso di visitatori dalla Lombardia. È una decisione che rischia di danneggiare in modo pesantissimo tutto il comparto turistico, in particolare il Levante ligure, che dipende fortemente dai collegamenti ferroviari con Milano. Chiediamo che Ferrovie ci ripensi. I cantieri devono essere spostati fuori dall’alta stagione, quando i disagi sarebbero molto più contenuti”.

“Se proprio non sarà possibile evitare questa interruzione, allora chiediamo almeno risorse straordinarie per mitigare i danni economici.

Fratelli d’Italia in Regione Liguria non starà a guardare: continueremo a fare pressione affinché la nostra regione non venga penalizzata da scelte organizzative sbagliate. La Liguria non può permettersi di perdere turisti e lavoro per un problema che si può e si deve risolvere subito”, conclude la consigliera.