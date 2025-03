Campionato nazionale di disegno tecnico, in gara anche le scuole savonesi

Quiliano. La provincia di Savona, per la prima volta, partecipa al Campionato Nazionale di Disegno Tecnico, un progetto di successo nato dieci anni fa dall’intuizione del professor Fabio Macchia e che quest’anno coinvolge ben 54 province italiane, da Trieste a Palermo, con oltre 31.000 studenti delle scuole secondarie di primo grado.

L’istituto comprensivo Spotorno-Quiliano ha aderito a questo progetto, diventando il riferimento per la provincia di Savona. Quest’anno, scuole di Spotorno, Noli, Valleggia, Cairo Montenotte, Dego, Alassio, Laigueglia e Andora si sfideranno in tre prove ad eliminazione diretta, mettendo alla prova le loro competenze nel disegno geometrico.

“Il campionato rappresenta un’occasione unica per i ragazzi di mettere in pratica le conoscenze acquisite a scuola, stimolando la loro creatività e il loro spirito di competizione – spiega Massimo Frumento, docente di tecnologia – Ma è anche un’opportunità per valorizzare il ruolo fondamentale della geometria e del disegno tecnico nella formazione di giovani cittadini, futuri tecnici e ingegneri”.

“A maggio verranno proclamati i vincitori provinciali e, se anche quest’anno si terrà la finale nazionale a ottobre, il nostro campione avrà la possibilità di confrontarsi con i migliori talenti di tutta Italia”.