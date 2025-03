Campionati italiani di corsa campestre, splendido settimo posto per la staffetta femminile Arcobaleno

Cassino. Pattuglia sicuramente numerosa e, se vogliamo, da record per l’Atletica Arcobaleno Savona in formato corsa campestre. Weekend impegnativo in quel di Cassino con prologo del sabato riservato alle staffette (con 4 atleti impegnati su di un percorso ad anello di 2 km) e gare individuali (valide anche per il Campionato di Società) la domenica.

Ottimi risultati per il team savonese, guidato in questa occasione dai tecnici Marco Muratore, Valerio Mogliotti e Sergio Malgrati.

Brilla soprattutto la squadra femminile che, schierata con Giorgia Bongiovanni, Elena Cusato, Irene Sinesi ed Emma Cavallari porta a casa un 7° posto di grande spessore, completando la prova in 30’49.

Molto bene anche la formazione maschile: Riccardo Franceschi, Gabriele Di Vita, Tommaso Molfino e Tommaso Arena chiude in 25.45 e si aggiudica la 17° piazza.

Entrambe le squadre conseguono il miglior piazzamento di giornata tra i club liguri.

E veniamo alle prove disputatesi domenica.

Allieve. Giorgia Bongiovanni ancora in grande spolvero, 30° posto per lei. Grazie anche all’impegno delle compagne di squadra Letizia Fiorito, Gilda Agosti e Maria Teresa del Gobbo l’Arcobaleno si classifica al 29° posto nella classifica a squadre.

Junior Femminili. Un inatteso e splendido 12° posto (a pari punti con il Cus Battaglio Torino 11°, ma davanti a Club prestigiosi come la Riccardi Milano, l’Atletica Bergamo e l’Atletica Vicentina)… Una gara superlativa di Elena Cusato (13° all’arrivo), ma molto bene anche Alice Mantero (40° posto all’arrivo) e Chiara Repetto (54°).

Junior Maschili. 15° posto nella classifica per società, con i migliori risultati realizzati in questa occasione da Tommaso Molfino (52° all’arrivo) e Gabriele Di Vita (66°). Completano la formazione Emanuele Molfino e Edoardo Casale a loro volta artefici di una buona prova.

Nel cross corto riservato alla categoria promesse Irene Sinesi ha un po’ pagato lo sforzo della gara in staffetta ed ha chiuso al 35° posto la sua prova.

Tommaso Arena, impegnato nel cross sui 10 km, è stato purtroppo costretto al ritiro.

Terminata la stagione del cross, in casa Arcobaleno si guarda ora ai prossimi impegni all’aperto, con la gustosa anteprima del meeting Boissano Spring che andrà in scena a Boissano sabato 29 marzo e per cui si attendono numerose adesioni da tutto il nord Italia, oltre che dalla Costa Azzurra e Provenza.

Elena Cusato

Giorgia Bongiovanni

La staffetta al 7° posto: Bongiovanni, Cusato, Cavallari, Senesi

Irene Sinesi