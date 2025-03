Calice Ligure, un pomeriggio di pulizia ambientale all’ex base Nato di Pian dei Corsi

Calice Ligure. Domenica 30 marzo a partire dalle 15 l’ex base Nato di Pian dei Corsi, nel comune di Calice Ligure, sarà teatro di un pomeriggio di pulizia ambientale organizzato da Plastic Free, in collaborazione con il Comune di Calice Ligure, il Consorzio Finale Outdoor Region e l’Associazione Sfuso Diffuso.

L’iniziativa mira non solo a ripulire un’area simbolica per i biker e gli amanti dell’outdoor, da cui partono alcuni dei più celebri trail mountain bike della Finale Outdoor Region, ma anche a sensibilizzare residenti e visitatori sull’importanza di preservare l’ambiente.

Purtroppo, è ancora troppo frequente imbattersi in rifiuti abbandonati sul territorio: cartacce, bottigliette, mozziconi di sigaretta e persino vere e proprie discariche a cielo aperto. L’obiettivo della giornata è quindi duplice: rimuovere i rifiuti dal territorio e diffondere una maggiore consapevolezza, incoraggiando tutti a non lasciare tracce del proprio passaggio e a raccogliere eventuali rifiuti trovati lungo il cammino.

Il sindaco di Calice Ligure, Alessandro Comi ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ospitare questa iniziativa, che sottolinea l’importanza della collaborazione tra amministrazione, associazioni e cittadini per preservare il nostro straordinario territorio. Calice Ligure è un punto di riferimento per il turismo outdoor ed eventi come questo sono fondamentali per sensibilizzare sull’importanza del rispetto dell’ambiente e per mantenere il nostro patrimonio naturale intatto e fruibile da tutti. Invito dunque cittadini e turisti a partecipare numerosi.”

Elena Frattaroli, referente di Plastic Free: “Questa giornata, come tutte quelle che organizziamo durante l’anno, non è solo un’occasione per rimuovere i rifiuti, ma soprattutto per educare alla responsabilità ambientale. Vogliamo che chiunque viva o visiti questi luoghi si senta parte attiva nella loro tutela.”

Gianluca Viglizzo, presidente della Finale Outdoor Region: “Come Consorzio ci impegniamo ogni giorno per promuovere un turismo outdoor sostenibile e rispettoso del territorio. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per unire la comunità e gli appassionati di outdoor in un’azione concreta di tutela ambientale. La Finale Outdoor Region è un paradiso per gli sport all’aria aperta, ed è nostra responsabilità prendercene cura per il futuro.”

Come partecipare

I volontari sono invitati a raggiungere Pian dei Corsi in bicicletta, magari usufruendo dei servizi di risalita locali. In via eccezionale, in occasione dell’iniziativa, sarà consentito l’accesso in auto, ma si chiede di limitare il più possibile il numero di veicoli poiché i posti disponibili sono ridotti.

Plastic Free fornirà i sacchi per la raccolta, mentre il conferimento dei rifiuti raccolti al centro di smaltimento sarà reso possibile grazie alla collaborazione delle compagnie di trasporto e di shuttle locali.

Questa è solo la prima di una serie di iniziative dedicate alla tutela del territorio: nei prossimi mesi verranno organizzati nuovi eventi di pulizia ambientale in alcune delle aree più amate dagli appassionati di outdoor.