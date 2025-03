Calcio, Prima Categoria. Le punizioni di Sacco affossano il Mallare, termina 3-1 al Ferrando

BAIA ALASSIO 3 (45′ Hamati, 56′, 91′ Sacco) VS 1 (50′ Reale) MALLARE

94′ Termina qua il match! La Baia Alassio mantiene il primato, Sacco condanna il Mallare con le sue punizioni killer.

91′ Punizione dal limite per la Baia, fallo commesso su Cannizzaro che si era posizionato molto bene con il corpo. Prima della punizione entra in campo Demoniconi per Reale. Ancora Sacco su punizione! È un maestro su calcio da fermo, gol che ipoteca la vittoria a pochissimo dalla fine.

90′ Strattonata bella forte di Briano M ai danni di Sacco, ammonizione sacrosanta infatti il giocatore da un cenno di intesa all’arbitro.

88′ Cannizzaro viene colpito in area, è rigore! Invece no, l’arbitro alza il braccio e assegna fuorigioco, il subentrato protesta e si prende l’ammonizione. Intanto cambio per il Mallare, fuori Siri per Brovida.

85′ Conclusione di Secco, pallone sfiorato e fuori dai pali, sarà corner.

84′ Vola Cannizzaro palla al piede, poi prova a servire Odasso sul secondo palo che ha chiesto a gran voce il pallone. Cross teso ed impreciso, rimessa Baia. Intanto Sardo opera un cambio, fuori Paltrinieri per Barison.

78′ Altro cambio per i padroni di casa, fuori Gibilaro per Cannizzaro.

77′ Sacco prende palla, con la suola si sposta verso l’interno e calcia, ma il pallone termina ampiamente fuori.

76′ Cambio per la Baia: fuori Hamati per Odasso.

72′ Sacco tenta il tiro dal limite, tiro lenta e rasoterra facile per Briano.

69′ Damonte di testa per Paltrinieri, tiro di collo del centrocampista e pallone sopra la traversa di qualche metro. Poi il recupero della Baia dopo la rimessa di Briano, corner non capitalizzato perchè il tiro di Paltrinieri di testa è impreciso.

66′ Botta e risposta della Baia che ora sale e si fa minacciosa. Gibilaro per Paltrinieri, pallone teso dentro che trova Sacco, tiro in porta ma deviazione che regala un corner alla Baia. Brivido per il Mallare! Colpo di testa di un giocatore della Baia e pallone poco fuori dallo specchio.

65′ Rischia ancora la Baia Alassio! Siri prova il tiro a giro, pallone che termina di qualche metro fuori dalla porta.

64′ Rischio importante la Baia! Il pallone messo dentro da posizione laterale passa indisturbato tutto lo specchio della porta senza trovare l’intervento di nessuno per poi spegnersi sul fondo.

60′ Gibilaro raccoglie il pallone, trova il fondo e prova il cross teso. Sarà corner per la squadra di Sardo che intanto opera i primi due cambi del match, fuori Michero e Mehmetaj per Tomao e Secco.

56′ Punizione da 30 metri per la Baia Alassio, sulla battuta Sacco. Da come è posizionato con il corpo sembra voglia calciare in porta, ed infatti è così! Ma cosa ha fatto Sacco, una punizione perfetta che si spegne nel sette, dalla grande punizione di Sacco la Baia ritrova il vantaggio.

52′ La Baia però ci crede e non sembra aver patito troppo il gol subito. Ora ci prova Paltrinieri con un tiro da fuori, proprio come Hamati nei primissimi secondi del secondo tempo. Conclusione decisamente alta.

50′ Il Mallare trotta in area, attenzione! Bastoni va giù e sarà calcio di rigore per il Mallare. Può cambiare la sorte della squadra ospite in questa partita, come potrebbe complicarsi la partita della Baia. Reale prende la rincorsa e spiazza Pampararo! Pallone a destra e portiere a sinistra, si rimette in pareggio il match.

46′ Fallo ai danni di Bastoni in prossimità dell’area della Baia Alassio. Punizione da posizione centrale per il Mallare. Siri e Reale sulla palla, ma sembra che sia proprio il sette a tirare e così è, pallone che si spegne sulla barriera.

45′ Si riprende al Ferrando. Pallone questa volta per i padroni di casa. Parte forte la formazione di Sardo, subito conclusione di Hamati che vuole raddoppiare con un tiro a sorpresa, pallone che si impenna e poi scende non quanto serve per trovare la porta. Secondo cambio per il Mallare, fuori Oliveri per Esposito.

Secondo tempo

47′ Termina dopo due minuti di recupero il primo tempo di Baia Alassio vs Mallare.

45′ Pallone lungo spiazzato da Mehmetaj, attenzione nessuno ci va tranne Paltrinieri, scontro con Grosso ma la spunta Hamati, ancora Hamati contro Briano, scartato Briano ora la porta è vuota e appoggia! La sblocca la Baia Alassio con un gioco di prestigio di Hamati, ora le api sono in vantaggio al termine del primo tempo. Doccia fredda per il Mallare che ora entra in panchina sotto nel risultato.

39′ Punizione battuta da Michero, spizzata di un difensore e al volo di prova Hamati. La sfera colpisce il tacco di Sacco che crea una specie di palombella che termina fuori dai pali di Briano.

36′ Baia Alassio a centimetri dal vantaggio! Tiro cross di Mehmetaj, la traiettoria è però fuori dallo specchio e lo capisce Hamati, che si butta per il tap-in e, per pochissimo, non riesce a centrale il pallone che gli finisce sotto le gambe.

35′ Che giocata di Bastoni! Chiuso da tre avversari si libera del pallone con una magia, tacco che passa sotto le gambe di un giocatore della Baia e pallone servito per Oliveri che conclude in porta. Pampararo blocca, questa volta, con decisione.

33′ Regalissimo per Hamati! Grosso gli regala praticamente la sfera, ma successivamente il laterale sbatte addosso al difensore e perde la palla. Superato Grosso, sarebbe stato da solo contro Briano.

30′ Ammonito Sacco che, perdendo palla, ha cercato di recuperarla. Palla recuperata ma fallo tattico commesso, giusta l’ammonizione nei confronti del 10 di casa. Punizione e conclusione potente di Reale. Pampararo blocca la sfera con un piccolo brivido, ma riesce a far ripartire i suoi.

26′ Bel dialogo tra Damonte, Paltrinieri e Mehmetaj. Serie di scambi che favoriscono il cross di Damonte vicino alla bandierina, ma il quasi corner è troppo lungo per qualsiasi altro giocatore e si spegne sul fondo.

22′ Riprende il match con la Baia in possesso della sfera.

20′ Gara momentaneamente ferma, è rimasto a terra Branchetti che non riesce a camminare. Costretto il cambio per Carrone che inserisce Leotta. Sembra un problema alla gamba sinistra, il giocatore viene accompagnato fuori dal campo con l’ausilio di due membri della panchina ospite.

18′ Paltrinieri protegge il pallone e si prende anche il fallo, ma prima di questo riesce a servire Mehmetaj che prova la conclusione in porta. Tiro a giro che si spegne decisamente fuori. Per adesso Briano non è stato praticamente mai impegnato, se non nella punizione iniziale di Paltrinieri.

13′ Errore da matita rossa di Vinci che regala di fatto palla a Bastoni. Il 10 avversario prova poi il tiro della domenica dai 25 metri, ma il pallone termina fuori quasi vicino alla bandierina.

11′ Come non detto, arriva il primo angolo per il Mallare. Oliveri sgasa sulla sinistra e prova a mettere dentro, poi il cross è impreciso e si spegne sul fondo. Contropiede della Baia, ora il cross è per le api.

10′ Ancora e solo Baia per il momento. Vinci prova il cross in area, troppo forte e palla recuperata dal Mallare. I valbormidesi provano a creare qualcosa, ma superato il centrocampo, per il momento, hanno quasi sempre perso palla. Molto attenta la formazione di Sardo.

8′ Bella azione manovrata della Baia. Sacco sventaglia preciso sui piedi di Hamati che entra in area, si perde per un attimo il pallone ma poi è lucido a servire fuori dall’area. Serie di scambi e palla per Gibilaro sulla destra, tiro ad incrociare solo potenza e poca precisione, conclusione fuori.

5′ Ancora Hamati per Mehmetaj, tiro cross di quest’ultimo che finisce fuori di poco. Per ora solo Baia, il Mallare decisivo solo in un paio di recupero rischiando in qualche occasione.

4′ Hamati vede filtrante Mehmetaj, il numero 9 prova la sponda in mezzo ma la difesa è attenta e devia in corner.

2′ Punizione di Paltrinieri, Briano blocca in due tempi. Poi ci provano anche i valbormidesi, ma il pallone calciato verso Pampararo termina ampiamente fuori dallo specchio.

1′ Spacca il cronometro Andreazza. Pallone per il Mallare subito recuperato dalla formazione alassina. Gran brivido per il Mallare! Mehemtaj protegge la sfera, la rimette in area e Paltrinieri calcia in porta, ma trova un difensore sulla sua strada che gli nega quantomeno un intervento di Briano.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Baia Alassio: 1 Pampararo, 2 Vinci, 3 Damonte, 4 Combi, 5 Michero, 6 Aicardi, 7 Hamati, 8 Paltrinieri, 9 Mehmetaj, 10 Sacco, 11 Gibilaro. A disposizione: 12 Molinaro, 13 Negroni, 14 Odasso, 15 Barison, 16 Secco, 17 Abate, 18 Cannizzaro, 19 Sufali, 20 Tomao. Allenatore: Sardo.

Mallare: 1 Briano P, 2 Fiori, 3 Croce, 4 Briano M, 5 Grosso, 6 Marengo, 7 Siri, 8 Reale, 9 Branchetti, 10 Bastoni, 11 Oliveri. A disposizione: 13 Esposito, 14 Leotta, 15 Demoniconi, 16 Grenno, 17 Brovida. Allenatore: Carrone.

Arbitro della gara il signor Andreazza Matteo Francesco di Savona.

Alassio. È un pomeriggio uggioso quello che ci da il benvenuto per la sfida di Prima Categoria “A” Baia Alassio vs Mallare. Prima contro ultima in una giornata prevalentemente ventosa, fattore che potrebbe incidere e non poco nella modalità di gioco di ambo le squadre, sarà difficile giocare con palloni alti e lunghi. Si aspetta anche una possibile pioggia, ma per il momento solo il vento potrebbe giocare un ruolo in questa partita. Sono esattamente 41 i punti che dividono le squadre, un gran divario per il Mallare che gioca probabilmente la sua partita più difficile del campionato. La squadra di Sardo arriva invece da un pareggio esterno contro il Camporosso, un punto importante arrivato in rimonta contro probabilmente la più papabile per la vittoria del campionato. Intanto, attualmente, le api sono in prima posizione, ed oggi intendono restarci vedendo anche il grande divario sia in classifica che sulla carta.