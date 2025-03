Calcio dilettanti: le cinque partite da vedere di questo weekend

Eccellenza: Celle Varazze – Arenzano (domenica ore 15 all’Olmo-Ferro)

Test importante per le Civette di mister Mario Pisano. Nella strada per la Serie D, bisogna passare attraverso l’uomo contro uomo organizzato da mister Alberto Corradi. Una partita che potrebbe rivelarsi agevole se la qualità del palleggio sarà alta per superare la prima pressione, oppure rivelarsi un incubo qualora gli arenzanesi riuscissero a imbrigliare la capolista tatticamente.

Promozione: Millesimo- Pontelungo (domenica ore 15 al Comunale)

Fino a qualche domenica fa, il Pontelungo era in lotta per il primo posto con Carcarese e Millesimo. Gli ultimi risultati, tra cui la sconfitta con polemiche arbitrali contro la Sestrese, hanno distanziato gli uomini di Zanardini dalla vetta, ora lontana ben 8 punti. Il Millesimo affronterà il secondo ostacolo più alto in ordine di difficoltà, fra due settimane sempre in casa ospiterà la Carcarese.

Dego – Baia Alassio (domenica ore 15 al Perotti)

La Baia Alassio per mantenere il primo posto deve vincere contro un Dego alla disperata caccia di punti salvezza. Inizia un passaggio fondamentale per la corsa alla Promozione della squadra di Enrico Sardo, che dovrà fare a meno per sei giornate del bomber Di Mari, per un colpo a palla lontana e espressioni ingiuriose al direttore di gara, e di Gibilaro: tre giornate per una zuffa con un avversario.

Pegli Lido – Savona (domenica ore 15 al Pertini)

Inizia un trittico decisivo per il Savona. Match da non sbagliare contro il Pegli Lido, anche perché c’è Masone vs Campese e gli Striscioni sperano di poter giungere allo scontro diretto del 6 aprile con un vantaggio più largo rispetto al solo punto che li separa dal Masone. Prima del big match, nel prossimo turno i ragazzi di Emanuele Cola ospiteranno la Bolzanetese, in un crescendo di difficoltà.

Virtus Don Bosco – Priamar Liguria (domenica ore 18 all’Olmo-Ferro)

Dopo la partita di Eccellenza, ecco una sfida di altissimo livello valida per il Girone B della Seconda Categoria. Entrambe le squadre, insieme alla Nolese, si trovano a -3 dalla capolista Veloce, che ha un turno sulla carta più semplice in casa del Murialdo. Il pareggio potrebbe non servire a nessuno in chiave vittoria finale, una sconfitta potrebbe complicare e non poco le cose.