Calcio dilettanti: le cinque partite da non perdere, dalla Serie D alla Seconda Categoria

Cairese – Chieri (domenica ore 14,30 al Brin)

Secondo esordio sulla panchina gialloblù per mister Matteo Solari. Nell’intervista di presentazione l’allenatore ha parlato di serenità. Ed è in questa chiave che si potrebbe leggere, anche stando ad alcuni rumors, l’esonero di Nappi, ovvero nel rapporto complicato con alcuni – non tutti è bene dirlo – giocatori e dirigenti, visto che i risultati e le prestazioni erano in linea col valore della squadra e delle avversarie. In casa gialloblù, l’effetto cambio di allenatore si mescolerà con la pressione di una partita, contro l’ultima della classe, in cui solo la vittoria potrà essere reputata un risultato soddisfacente. Domenica si potrebbe decidere molto del campionato della Cairese. L’obiettivo è allontanare e rimanere fuori dalla zona playout.

Millesimo – Ceriale (domenica ore 15 al Comunale)

Per essere certo di confermarsi capolista solitaria al termine della giornata, il Millesimo deve fare bottino pieno contro il Ceriale. I ragazzi di mister Mambrin sono però una formazione che gioca in serenità e sulle ali dell’entusiasmo. I giallorossi dovranno gestire bene il peso di essere i primi della classe di fronte alla leggerezza con cui si presenteranno i rivieraschi. Quel che è certo è che si preannuncia una sfida ad alto tasso tecnico.

Finale – New Bragno (domenica ore 15 al Borel)

Ventiquattro punti il New Bragno, appena fuori dai playout. Venti punti il Finale, dentro ai playout e col rischio di rimediare l’ennesima retrocessione degli ultimi anni. L’importanza della sfida è tutta nei numeri delle due squadre e c’è interesse per vedere uno scontro generazionale in panchina tra il capitano storico giallorossoblù Scalia, alla prima esperienza in panchina, e il decano della panchina nonché ex di giornata Ferraro. Entrambe le squadre vengono da una vittoria nel turno scorso.

Quiliano&Valleggia – Savona (domenica ore 15 al Picasso)

Come la Sampierdarenese tre anni fa, quest’anno il Savona sembra destinato a un testa a testa che verrà deciso dai dettagli contro il Masone. Anche se quest’anno sono in corsa pure Olimpic, Campese e – un po’ più staccato il Multedo. Ovviamente gli Striscioni sperano in un esito diverso. Al momento, ironicamente e romanticamente, la differenza la sta facendo il Bacigalupo: nella casa del Savona il Masone ha perso i punti contro la Letimbro ultima della classe che lo relegano al momento al secondo posto. Il Quiliano&Valleggia dopo la vittoria contro la Letimbro proverà a regalarsi un successo di prestigio in una stagione di risultati parecchio altalenanti. Nel Savona, potrebbe esserci l’esordio del nuovo acquisto per il centrocampo, Gabriele Raja.

Virtus Don Bosco – Rocchettese (domenica ore 18 all’Olmo-Ferro)

Per chi ha voglia di una doppietta, dopo aver seguito il Celle Varazze, capolista in Eccellenza, contro l’Angelo Baiardo dell’ex mister del Vado Silvestro De Lucia, ecco un match importante per gli equilibri della Seconda Categoria. Al suo secondo anno di attività, la Virtus Don Bosco può puntare alla promozione in Prima Categoria. Insieme alla Nolese, si trovano a soli tre punti dalla capolista Veloce. La Rocchettese dopo due pareggi e una vittoria punta al quarto risultato consecutivo per raddrizzare un’annata deludente che la vede al momento al penultimo posto in classifica.