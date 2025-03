Calcio dilettanti: la top cinque partite del weekend dall’Eccellenza alla Seconda Categoria

Eccellenza, Arenzano-San Francesco Loano (domenica alle ore 15:00)

Le squadre di Corradi e Cattardico si trovano a metà classifica, distaccate da due punti l’una dall’altra: in avanti c’è la formazione rossoblu con 30 punti, segue quella biancorossa a quota 28. Uno scontro diretto, quindi, per consolidarsi e tenersi sempre a debita distanza dalla zona playout con il Molassana a 25 punti al dodicesimo posto.

Promozione, Pontelungo-Sestrese (domenica alle ore 15:00)

I granata provano a tenere il passo di Millesimo e Carcarese in attesa di un loro passo falso. Ma davanti c’è la Sestrese di mister Valmati che con la vittoria contro il San Cipriano ha realizzato il suo diciassettesimo risultato utile consecutivo. Un filotto impressionante che però non deve spaventare il Pontelungo di Fabio Zanardini, tra le formazioni più forti del campionato di Promozione. Si prospettano novanta minuti di grande qualità all’Annibale Riva.

Prima Categoria A, Vadino-Dego (sabato alle ore 15:00)

L’anticipo del Girone A di Prima Categoria mette di fronte la sfida salvezza tra Vadino e Dego. Vincere significherebbe molto per entrambe le squadre. Per gli uomini di Poggi uno sprint non da poco continuando a tenersi fuori dalla zona playout. Per quelli di Delmasso, invece, l’occasione di riagganciare proprio gli ingauni in classifica. Insomma, al Riva ci si gioca una buona fetta di salvezza.

Prima Categoria B, Speranza-Vadese (domenica alle ore 15:00)

La Vadese, reduce dal punto d’oro contro il Multedo, vuole provare a dare continuità cercando di strappare il risultato pieno per continuare la rincorsa alla salvezza. Di fronte però c’è lo Speranza di Davide Girgenti che naviga in acque tranquille ma ha rallentato il passo: per i verderossoblù la vittoria manca da inizio febbraio.

Seconda Categoria B, Nolese-Veloce (domenica alle ore 15:00)

Il big match di Seconda Categoria si prende di diritto il titolo di partita del weekend. Biancorossi e granata sono in testa a pari punti e si giocheranno fino all’ultimo la vittoria del campionato. Ma domenica allo stadio Mazzucco di Voze la posta in palio è altissima: per andare in testa in solitaria conta solo vincere.