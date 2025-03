Calcio dilettanti: il CR della Liguria conferma la “regola dei giovani”, norma dibattuta ma apprezzata

A livello nazionale si è data ai singoli comitati regionali la possibilità di scegliere se imporre o meno obblighi relativi a giocatori under da schierare nei campionati di Eccellenza e di Promozione. Il CR della Liguria ha deciso non di abolire quella che ormai nella vulgata è da tutti definita come “regola dei giovani”. Per la stagione 2025/2026 le squadre di Eccellenza e di Promozione dovranno schierare almeno un calciatore nato dal 2006 in poi e uno nato dal 2007 in poi.

Una norma nata circa 15 anni fa che ha sempre fatto discutere. Tra i detrattori coloro che pensano che non sia necessario forzare la mano visto che i giocatori bravi prima o poi emergono. E che a seguito di questa imposizione si sia solo creata una moltitudini di terzini ed esterni di fascia che, finito l’obbligo, sono stati accantonati.

Ma sono tanti anche coloro che sostengono questa direttiva. Che non significa, nella testa di chi l’ha pensata, imporre i giovani perché non hanno le capacità, ma spingere a un cambiamento culturale in un mondo – e in un Paese – in cui si smette di essere giovani molto più tardi rispetto all’estero.

Come IVG abbiamo chiesto ieri ai nostri utenti della pagina Instagram – la cui età media è più bassa dei lettori del sito e di Facebook – cosa ne pensassero di questa norma. Ebbene, il risultato è stato sorprendente visto che raramente abbiamo raccolto nelle interviste pareri favorevoli. Il 55% degli utenti ha votato in favore “sì perché incentiva a puntare sui giovani. Il 45% ha votato per abolire la regola. Un numero che deve essere scomposto, con il 36% che pensa che l’obbligo non sia mai stato utili mentre un 9% reputa che dopo tanti anni sia avvenuto un cambiamento culturale e che ormai non sia più necessaria.

Il comunicato del Comitato regionale Liguria

“In relazione alla stagione sportiva 2025/2026 sono stati deliberati i seguenti obblighi di impiego dei calciatori di prestabilite fasce d’età per le Categorie di Eccellenza e Promozione:

Eccellenza e Promozione:

− 1 calciatore nato dal 01.01.2006 in poi

− 1 calciatore nato dal 01.01.2007 in poi

Le Società hanno l’obbligo di rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni”.