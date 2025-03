Calcio dilettanti: i campionati di Rubik verso la risoluzione

Serie D a parte, dove il Bra ha fatto il vuoto e il Vado ha fallito l’obiettivo in pieno inverno, questa stagione verrà probabilmente ricordato come quella delle bagarre in vetta. Ma pian piano questi tornei stile “cubo di Rubik” stanno giungendo alla risoluzione. In Eccellenza c’è un duello serrato mentre dalla Promozione alla Seconda Categoria sono state o sono ancora molte le squadre che ambiscono alla vittoria finale. In Promozione sono rimaste Millesimo e Carcarese. In Prima Categoria “A”, Baia Alassio, Golfo Dianese e Ospedaletti. In Prima Categoria “B”, Savona, Masone e Campese. In Seconda Categoria “B”, Veloce, Nolese, Virtus e Priamar.

Serie D: Cairese – Gozzano (domenica ore 15 al Brin)

Tutta l’Eccellenza tifa Cairese e Imperia. Con la retrocessione quasi certa della Fezzanese, che per qualche ragione si è infilata volontariamente nel difficilissimo girone toscano, un’altra vittima ligure provocherebbe a cascata un’ulteriore retrocessa dall’Eccellenza. Mister Matteo Solari è a caccia del primo successo in gialloblù dopo il magro bottino di un punto di due gare contro Chieri e Oltrepò.

Eccellenza: Celle Varazze – San Francesco Loano (domenica ore 15 all’Olmo-Ferro)

Secondo derby savonese di fila per il Celle Varazze dopo il pareggio per 1 a 1 contro il Pietra Ligure. Di fronte una S.F. Loano ringalluzzita dal successo per 2 a 1 contro il Taggia. Margine d’errore basso per la truppa di Mario Pisano visto che il Rivasamba ha accorciato fino a -2.

Promozione “A”: Carcarese – Sestrese (domenica ore 15 al Corrent)

Tutto nelle mani della anche della Carcarese sebbene sia seconda. Ma per le mani biancorosse c’è un calendario difficilissimo da maneggiare visto che per tornare primi e sperare nella promozione diretta bisogna battere le due squadre più in forma del torneo. Si parte domenica contro una Sestrese che arriva al Corrent dopo ben 19 risultati utili consecutivi. Poi, big match contro la capolista Millesimo (al momento a +3). Per la cronaca, in caso di arrivo a pari punti al primo posto la vincitrici si designa con uno scontro diretto.

Prima Categoria “A”: Baia Alassio – Ospedaletti (domenica ore 15 al Ferrando)

L’ultima – e unica – sconfitta della Baia Alassio in campionato era stata proprio contro gli orange. La squadra di Sardo può chiudere un girone intero senza sconfitto ma soprattutto compiere un passo decisivo per la vittoria del torneo. Infatti, i matuziani sono terzi a -3 ma hanno disputato una partita in meno, visto che hanno già scontato il turno di riposo derivante dal ritiro del Borgio Verezzi. Insomma, il +3 teorico potrebbe essere di fatto per gli alassini, che per il motivo appena menzionato finiranno una settimana prima il loro campionato.

Prima Categoria “B”: Savona – Bolzanetese (domenica ore 18 all’Olmo-Ferro)

Il Savona è a +4 sul Masone prima inseguitrice. L’obiettivo è perlomeno conservare gli attuali distacchi dalle inseguitrici per affrontare con meno pressione le ultime quattro partite, che vedranno gli Striscioni impegnati in tre scontri diretti. Questo il calendario del Savona: Masone, Letimbro, Campese, Olimpic. La Bolzanetese può giocare con tranquillità con l’obiettivo di essere la “prima delle normali” dopo le cinque squadre di testa.