Calcio. Ceriale ospiterà il torneo “Campioni di una notte” il 28 giugno

Ceriale. È ufficiale: arriva la collaborazione con il Ceriale e il team del torneo “Campioni di una Notte”. Il club cerialese quest’anno ospiterà l’evento allo stadio Merlo il 28 giugno. La kermesse si unisce agli altri due eventi più importanti del comprensorio albenganese organizzati da Emanuele Scorsone, il “Trofeo Città di Albenga” di calcio a sette e “Continuiamo dagli 11 metri”.

Ecco le parole dell’organizzatore Scorsone:

“Siamo molto contenti di questa collaborazione con il Ceriale, grazie all’importante contributo di Vincenzo Gaudino. È un club in crescita, che da sempre è molto vicino ai giovani, che possiede strutture che stanno diventando il fiore all’occhiello del nostro territorio. Con Loris Giunta e Matteo Conforti diamo ufficialmente il via all’apertura delle iscrizioni per il torneo di giugno”.