Calcio, Baia Alassio. Hamati la sblocca, Sacco la vince: “Bisogna sbloccare prima le partite, se sbagliamo è un casino”

Alassio. Classe, tecnica, giocate e perspicacia al servizio della Baia Alassio di mister Sardo. Se la formazione alassina è riuscita a prendere tre punti fondamentali contro il Mallare per continuare il sogno di vincere il campionato, il merito è dei suoi numero 7 e 10. Hamati, a pochi secondi del primo tempo, vede in una palla respinta dalla difesa una grande occasione: anticipa tutti, stoppa e corre verso la porta, per poi scartare il portiere e depositare in rete.

Ci pensa poi Sacco, il capitano, a vincere il match. Durante la partita era ovunque, una spina nel fianco sia per gli attaccanti che per i centrocampisti avversari. Poi decide di dimostrare ai presenti al Ferrando che non sa solo difendere ed impostare ma anche segnare. Doppietta, entrambi i gol su punizione, uno più bello dell’altro. Il portiere scuote la testa, soprattutto sulla prima parabola, imprendibile sotto al sette. Sacco nemmeno esulta, sa che quei tre punti portano in parte la sua firma, e la squadra si riversa in campo per abbracciarlo.

“Entrambe le squadre avevano fame di punti, ci aspettavamo una partita tosta”, analizza così, a caldo, nel post partita, Hamati: “Non l’abbiamo gestita nel migliore dei modi nel primo tempo, siamo stati poco brillanti nelle azioni, è normale che poi si complichi la partita. Abbiamo segnato a fine primo tempo e siamo tornati in spogliatoio in vantaggio, nel secondo tempo siamo scesi in campo con più grinta”.

Seppur le api si sono trovate in vantaggio a poco dal termine della prima frazione, sono state tante le occasioni sciupate durante i 90 minuti: “Il mister non era contentissimo – spiega Sacco -, la palla va insaccata prima in porta. Con tutto il rispetto per il Mallare, queste partite vanno chiuse prima, se prendono fiducia è difficile poi fare risultato. In questo momento non possiamo sbagliare, come non possono sbagliare quelli dietro di noi, quindi bisogna chiudere le partite prima e non farle andare così alla lunga”.

“Bisogna tirare fuori un po’ di grinta come abbiamo fatto oggi – interviene Hamati -. Abbiamo una grande forza mentale, riusciamo praticamente a prendere uno schiaffo per poi risvegliarci e dare ancora di più”.

Il 2-1 e il 3-1 portano la firma di due gol spettacolari di Sacco, due punizioni una più bella dell’altra: “Ogni venerdì con i ragazzi facciamo la gara e cerchiamo di allenare le punizioni. Chi ne tira di più le batte la domenica? No, le batto comunque io – ridono, ndr. -. C’è sempre una discussione per questo, però oggi le ho calciate io, la prossima le calcerà un altro. Speriamo che vadano dentro anche quelle degli altri”.

Mancano solamente 6 partite, ora forse arriva il momento più difficile del loro campionato: “Non è stato fatto ancora nulla, quindi pensiamo partita dopo partita. L’importante è, come dico sempre, non perdere punti contro queste squadre, se continuiamo così più avanti si vedrà. Le squadre dietro aspettano un errore, quindi non si può sbagliare. Se poi sbaglieremo, incrocieremo le dita per far sbagliare loro. Se sbagliamo, come dice il mister, è casino“.