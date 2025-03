Calcio. Albenga terra fertile per giovani talenti: che stagione per Fresia, Gaglioti e Sangarè

Che momento per Fresia, Gaglioti e Sangarè! Cosa li accomuna? Un passato nell’Albenga e ad Albenga, città che li ha visti sbocciare prima di guardarli nel mondo dei grandi. Sogna ragazzo sogna diceva Vecchioni in una delle sue più celebri canzoni, e i tre giovanissimi (il più giovane ha 17 anni) stanno prendendo alla lettera il testo del grande cantautore italiano.

Ma andiamo con ordine. È fresca la notizia che vede l’ingauno Gabriele Fresia trionfare nella Coppa Italia di Serie D con il suo Ravenna. Non ha mai preso parte integrante alla competizione siccome tra i pali c’era il secondo portiere, ma il classe 2005 è un titolarissimo in campionato nella formazione di Marchionni. Secondo posto in campionato a -2 punti dalla capolista Forlì e miglior difesa del campionato con appena 15 reti subite in 27 gare. In più di un’occasione il talento ingauno si è contraddistinto con parate da vero talento.

Gabriele si forma fin da piccolissimo nel Ceriale per poi passare al Finale. Poi la chiamata nelle giovanili nella Sampdoria, dove affina la sua bravura che presterà, sempre da protagonista, ai pali del Vado con cui vince due volte i playoff di Serie D. Quest’anno la chiamata nella grande piazza di Ravenna, dove è già diventato uno degli idoli dei tifosi assieme a Lo Bosco, con cui hanno condiviso lo spogliatoio a Vado.

Arriva invece la prima chiamata tra i professionisti per Gabriel Gaglioti. Ingauno con un passato nell’Albenga, oggi veste i colori della Pro Vercelli nella squadra primavera. Domenica il classe 2007 è stato chiamato in panchina da Bianchini per la gara contro l’Arzignano. Per ora solo un assaggio siccome non è ancora arrivato il debutto, ma la convocazione è di buon auspicio per magari assaggiare i campi di Serie C già in questa stagione.

Partita invece nel migliore dei modi la stagione di Sangarè all’Albenga, dove ha dimostrato di essere un giocatore di categoria superiore. Le sue giocate, i suoi gol e i suoi assist sono rimaste impresse nei cuori dei tifosi dell’Albenga, prima del disastro della società. L’addio al club ingauno non è stato dei migliori, viste le varie vicissitudini con il club (qua l’articolo), ma oggi il classe 2006 brilla nel Bra primo in classifica in Serie D “A”. Terminata la partita contro il Gozzano, il ritorno in Liguria per qualche giorno. Il club ha infatti comunicato sui social che il giovane giocatore è andato in prova, per qualche giorno, alla Sampdoria.

Se assaggi il Riva, hai grande possibilità di sbocciare poi nel calcio dei grandi. Sono tanti i campioni che sono passati per lo stadio comunale di Albenga, e tanti hanno vestito la maglia bianconera prima di passare in club più blasonati.