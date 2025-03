Cairo: quattro lotti di lavori per il marciapiede in via Ferrere, si parte con i primi 200 metri

Cairo Montenotte. Al via la gara d’appalto per la realizzazione del primo lotto di camminamento lungo via Ferrere, in una zona periferica della città ma densamente popolata, dove ad oggi è assente un marciapiede per la sicurezza dei pedoni.

L’intero progetto già approvato prevede lavori per un totale di 750 mila euro con la realizzazione di quattro lotti funzionali. Per quanto riguarda il primo, in fase di concretizzazione, il tratto interessato è di circa 200 metri a partire dall’innesto con Strada Santa Maria fino al ponticello che collega il Club Ippico Cairese ed il Relais le Macine, per un importo complessivo di 190 mila euro.

Il secondo lotto, per altri 115 metri, va dal ponticello fino all’innesto con Strada Moncastello, per un importo complessivo di euro 115 mila. Con il terzo si arriva all’innesto con Via Zunino, per uno sviluppo complessivo di circa 245 metri e un importo di 246 mila euro. Infine l’ultimo lotto corrisponde al tratto di camminamento tra l’innesto con Via Zunino e l’innesto con Strada Colombera, circa 140 metri per un importo di 199 mila euro.