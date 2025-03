Cairo, prende forma il nuovo ponte Italia 61: iniziata la posa delle travi

Cairo Montenotte. Venti travi per il ponte Italia 61 che da stamattina stanno facendo prendere forma al nuovo bypass cittadino. Dopo mesi di attesa e di intoppi i lavori procedono ora spediti con la posa delle strutture che sono arrivate in cantiere e nel giro di un paio di giorni si inizierà con la realizzazione dell’impalcato sulle prime due campate.

“Poi si procederà con la terza e finalmente il ponte sarà nuovamente il collegamento sul fiume Bormida tra due importanti zone della città”, afferma l’assessore Fabrizio Ghione. Era aprile di un anno fa quando sono iniziati i lavori di demolizione per la sua messa in sicurezza, sembrava inizialmente che dovessero terminare dopo quattro mesi ma, a causa di numerosi problemi tra cui il maltempo le tempistiche si sono dilatate oltre misura.

Ad oggi non c’è ancora una data certa per il suo utilizzo, quello che però risulta chiaro è che il cantiere sta procedendo e che i vari “pezzi” del ponte sono in fase di assemblaggio, il chè fa pensare ad una possibile apertura entro l’inizio della prossima estate.