Cairese, Solari pareggia all’esordio: “Speciale tornare su questa panchina. Oggi risultato giusto, dobbiamo migliorare nella finalizzazione”

Cairo Montenotte. Alla Cairese è tornato Solari ma non ancora il sole. Contro il Chieri i gialloblù non vanno oltre lo 0-0, nel match d’esordio del tecnico, tornato sulla panchina valbormidese dopo sei anni. “È una sensazione bellissima. Tornare su questa panchina è stato speciale, pur sapendo delle difficoltà di questa partita. È stata una gara che non ha lesinato emozioni”, commenta il mister, affiancato dalla vicepresidente Elisa Vico in conferenza stampa. Tuttavia, la striscia di gare senza vittoria continua e sale a sette. Ora la Cairese è quattordicesima con 30 punti.

Solari è rimasto comunque mediamente soddisfatto dalla sfida odierna, comprendendo anche che non sia facile per la squadra ripartire dopo un cambio di allenatore. “Sono cose che succedono – commenta il mister – e fanno parte di questo sport, bisogna cercare di tenere più sereno possibile l’ambiente. Questa settimana la squadra ha lavorato molto bene e i ragazzi oggi hanno risposto positivamente sotto tanti aspetti. Su altri punti di vista bisogna migliorare”.

In particolare, il mister gialloblù afferma: “L’avevamo preparata abbassandoci un po’ e togliendo profondità agli avversari, cercando di ripartire. Siamo partiti bene e abbiamo preso una traversa e un palo dopo pochi minuti. Segnare subito ci avrebbe permesso di applicare meglio il nostro piano gara. Il Chieri è una squadra tosta e non ha più nulla da perdere. Noi invece oggi sentivamo sulla schiena un po’ di responsabilità. Alla fine il pareggio è un risultato giusto. Noi dobbiamo migliorare nella finalizzazione e nella qualità di alcune giocate. Abbiamo avuto tante situazioni potenziali in cui abbiamo sbagliato l’ultima giocata.

Oltre all’aspetto tecnico, Solari insiste anche sulla parte psicologica del gruppo, sottolineando quanto sia importante mantenere la tranquillità. “C’è da migliorare e da star sereni – dichiara l’allenatore -, adesso abbiamo due settimane di tempo per lavorare e assorbire questi giorni un po’ turbolenti. Avere un terzo allenatore in stagione è qualcosa che lo spogliatoio può patire dal punto di vista psicologico. Quando mi è successo da giocatore ho sentito delle scosse. Oggi la prestazione c’è stata e nessuno si è risparmiato. Contro l’Oltrepò sarà una battaglia, su un campo difficile contro una squadra che arriva da una sconfitta. Noi dobbiamo essere pronti come lo siamo stati oggi.”

Come anticipato, è intervenuta nella conferenza anche la vicepresidente. “Abbiamo cambiato quando ci siamo accorti che le cose non stavano andando come volevamo e abbiamo comprato tanti giocatori. Forse adesso ci serve un po’ di serenità, cerchiamo di lavorare il più possibile”