Cairese sconfitta in rimonta, l’Oltrepò vince 2-1: gialloblù in zona playout

Broni. La Cairese di Solari cade contro l’Oltrepò. Al “Comunale” finisce 2-1, in un pomeriggio che lascia tanto amaro in bocca all’ambiente gialloblù. Il gol di Boveri al 65′ aveva infatti indirizzato la gara e dato la speranza alla sua squadra di interrompere un digiuno che durava da due mesi. Invece, nell’ultimo quarto d’ora l’Oltrepò ha ribaltato il match: Cavallotti al 75′ e Semenza all’87’ regalano tre punti fondamentali in chiave salvezza alla compagine biancorossa. E non finisce qui, oltre il danno la beffa: la Vogherese ha vinto sorprendentemente sul campo del Bra capolista, relegando la Cairese in zona playout. Insomma, una domenica da dimenticare per la formazione valbormidese che torna a essere seriamente in pericolo.

Di seguito le formazioni del match e la nuova classifica del campionato di Serie D:

Oltrepò: Fossati, Bartoli, Villoni, Cavallotti, Spatari, De Rinaldis, Soldi, Andrini, Mahi, Cretti, Giammarresi. A disposizione di mister Maurizio Parolini: Bonadeo, Moraschi, Chiellini, Ghiozzi, Busso, Semenza, Maldini, Marangoni, Costanti.

Cairese: Zanon, Lartey, Boveri, Anselmo, Biancheri, Oubakent, Gargiulo, Castiglia, Ngamba, Garbarino, Vignaroli. A disposizione di mister Matteo Solari: Canonica, Turone, Garcia, Sokhna, Bellotti, Chiarlone, Federico, Diagne, Fernandez.

La classifica: Bra 69, NovaRomentin 61, Città di Varese 56, Vado 55, Ligorna 54, Gozzano 49, Lavagnese 48, Chisola 44, Saluzzo 42, Asti 38, Derthona 36, Sanremese 35, Imperia 34, Vogherese 32, Oltrepò 30, Cairese 30, Fossano 26, Chieri 22, Borgaro Nobis 22.