Cairese, Fabio Boveri diventa anche il presidente del Novara

Dopo le dimissioni dell’ex presidente Marco La Rosa, la famiglia Boveri era diventata proprietaria del 75% delle quote del Novara. Appariva quindi chiaro che, alla prossima assemblea degli azionisti, ci sarebbe stato un nome su tutti favorito per salire alla guida del club. E con l’annuncio di oggi ecco l’ufficialità: sarà Fabio Boveri, presidente della Cairese, il nuovo numero uno dei piemontesi. Boveri può mantenere entrambi gli incarichi siccome sono compatibili svolgendoli in due categorie differenti, una in LND.

Il comunicato:

Fabio Boveri è il nuovo Presidente del Novara FC. Nella giornata odierna, l’assemblea degli azionisti di Novara Football Club ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che è composto da Fabio Boveri, Presidente, e dai Consiglieri Giacomo Fortina e Massimo Accornero.