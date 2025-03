Bucci nel savonese, Arboscello (PD): “Il governatore con la sua pletora di assessori e consiglieri per fare una passerella”

Provincia. “Bucci a Savona a fare passerella, con annesso reportage fotografico, accompagnato da una pletora di assessori e consiglieri regionali che attaccano l’amministrazione savonese sulla riqualificazione dello stadio Bacigalupo quando per anni non se ne sono mai occupati. Peccato che nell’ansia di apparire nessuno si sia informato prima: il Comune di Savona sta già lavorando al progetto di riqualificazione. Bucci anziché fare polemica sostenga l’amministrazione come ha fatto l’ Assessore Ferro per la riqualificazione del Ruffinengo, un esempio di lavoro sinergico che va replicato”. Lo scrive Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito Democratico.

“Ma questa destra capitanata da Bucci – spiega -, viene a Savona solo per tagliare nastri, assume la stessa arroganza del presidente, ma dimentica, Bucci compreso, la Savona che ha veramente bisogno di attenzione. Quella della sanità in affanno, della carenza di infrastrutture, delle aziende in crisi. Delle promesse elettorali non c’è più traccia. Savona non può subire l’arroganza di assessori e consiglieri regionali che non si sono mai occupati dei suoi reali problemi. Abbiamo assistito a una visita del tutto strumentale anche nei confronti di società sportive come il Savona calcio che come altre società per il territorio rappresentano un punto di riferimento fondamentale”.

“Il valore di una società sportiva, soprattutto nei campionati minori, a differenza di quanto voglia far credere Bucci, non si misura con le vittorie, ma con l’impatto sociale che genera: tenere i giovani lontani dalla strada, insegnare il rispetto reciproco e lo spirito di squadra, questo vuol dire puntare in alto e a Savona sono tante le società di calcio e non solo che lo fanno da anni ogni giorno. Lo sport è scuola di vita, non il palco di una costante campagna elettorale come vorrebbe trasformarlo Bucci. Il presidente con la sua pletora venga a toccare con mano i veri problemi di Savona e contribuisca a risolverli se vuole rendersi utile”, conclude.