Bucci al Bacigalupo: “Riqualificato o ricostruito, vediamo cosa si può fare. In ogni città dev’esserci uno stadio”

Savona. Oggi pomeriggio il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, invitato dal Savona Calcio, è stato allo stadio Bacigalupo di Savona. Presenti anche il sindaco Marco Russo e l’assessore allo sport Francesco Rossello.

La richiesta di confronto è stata avanzata nei giorni scorsi dalla società biancoblu per mostrare le criticità dell’impianto sportivo e trovare una soluzione.

“Mi ha fatto piacere vedere l’amministrazione che ha l’interesse e la volontà di voler mettere a posto lo stadio – commenta il presidente di Regione, Marco Bucci – che sia per lo sport, per gli eventi per la cultura. Lo stadio dev’esserci in ogni città e deve essere punto di aggregazione. Entramb ele società hann l’ì’interresse ad avere un ostadio, ci sono tutte le premesse per fare una cosa ben fatta. L’obiettivo è comune e quando si lavora insieme si hanno effetti sinergici dove 1+1 non fa 2 ma fa 4 o 5“.

Ancora da valutare se costruire lo stadio da zero o fare lavori di ristrutturazione all’impianto già esistente: “All’inizio bisogna puntare un altro, poi vediamo cosa si può fare”.

La struttura riqualificata sarebbe anche utilizzabile per eventi: “Questo impianto è storico è nato nel mio stesso anno. Qui c’è un’area molto bella, piana. Lo stadio occupa una superficie secondo me addirittura superiore del Marassi a Genova. Si possono fare delle belle cose“, conclude Bucci.

“Questo è un tema che ci occupa da molto tempo, sono stati fatti passi avanti – evidenzia il sindaco Marco Russo -. Il gestore ha aperto per alcune attività, ma bisogna andare oltre. Avevamo già avviato con la giunta regionale una interlocuzione per trovare le risorse per un progetto che in parte è già abbozzato. Ci sono anche tematiche di rischio idrogeologico che vanno affrontate. Bisogna mettere insieme tutto. Il nostro obiettivo è portare lo stadio alla giusta funzione”.

E conclude: “Con il Savona Calcio il dialogo non inizia oggi (QUI la polemica della società), bisogna trovare una soluzione. Questo stadio deve ospitare la società del Savona Calcio e bisogna arrivare a un’intesa. La strada c’è, l’avevamo già individuata e va costruita passo passo con pazienza ma anche determinazione”.

Poco meno di un mese fa è stato vietato l’accesso al pubblico perchè “la perizia di rinnovo della certificazione statica – aveva spiegato l’assessore Francesco Rossello – ha messo in luce un avanzato stato di degrado e di ammaloramento delle gradinate sia dal lato di via Chiabrera che da quello di via Cadorna”.