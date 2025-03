Brillante performance degli allievi di Studiodanza Varazze alla prima selezione del concorso CND Italia AED

Varazze. Si sono fatti valere gli allievi di Giovanna Badano che lo scorso sabato, 22 marzo, hanno partecipato con ottimi risultati alla prima selezione del concorso CND Italia AED che si è tenuta al teatro Asioli di Correggio.

“Quest’anno lo Studiodanza Varazze SSDARL – spiega a Ivg la direttrice Giovanna Badano – ha partecipato solamente con le variazioni imposte per il Classico”.

Per l’ Élémentaire 1: Beatrice Guastavino, Chiara Zini, Marika Lo Piccolo e Sofia Ferro. Per il Moyen 1: Anna Deroberto, Camilla Caviglia, Caterina Brega, Emma Colombi, Rebecca Bitti, Sveva Ratto e Virginia Frohmuller. Per l’Élémentaire Garçon: Riccardo Campidonico. Per l’Excellance: Laura La Fata.

“Una giornata intensa, piena di emozioni, preoccupazioni e anche un po’ di ansia. – continua l’insegnante della scuola di danza che, con Francesca Massa, segue il corso Medio di Classico della scuola- Siamo stati bene, il lavoro che svolgiamo quotidianamente in sala ha dato i suoi frutti e io, personalmente, sono davvero molto soddisfatta e fiera di tutti.

Le variazioni non erano semplici: gli allievi si sono messi in gioco affrontando il palco da soli con il sostegno dei compagni e della maestra. Si sono distinti per la pulizia e la precisione nell’esecuzione della coreografia che, peraltro, hanno mantenuto intatta. Ecco i bei risultati con Beatrice, Chiara, Sofia, Anna, Emma, Marika, Caterina, Sveva e Virginia. Camilla, Rebecca, Laura e Riccardo.

Andranno al concorso CND Italia Nazionale a Lucca il prossimo 10 maggio: Camilla Caviglia, Rebecca Bitti e Riccardo Campidonico che hanno conseguito il Premier Prix e Laura La Fata che ha ottenuto 1er Prix avec Félicitations”.