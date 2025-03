Bper Banca, via libera al bilancio: “Nel 2024 abbiamo erogato 17,4 miliardi di euro a sostegno di famiglie e imprese”

Liguria. Il Consiglio di amministrazione di Bper Banca, riunitosi in data 12 marzo 2025, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024, contenente la rendicontazione di sostenibilità relativa al 2024, confermando i risultati preliminari già analizzati e approvati in data 6 febbraio 2025.

Il Consiglio ha altresì confermato la proposta di distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a 0,60 euro per ciascuna delle 1.421.624.324 azioni rappresentative del capitale sociale, al netto di quelle che saranno detenute in portafoglio alla data di stacco cedola (alla data odierna, tale numero è pari a 6.047.625), per un ammontare massimo complessivo pari a 852.974.594,40 euro.

Il dividendo, che sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli azionisti, sarà messo in pagamento da mercoledì 21 maggio 2025 (payment date), con data di stacco della cedola (ex date) lunedì 19 maggio 2025 e data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’articolo 83-terdecies Tuf (record date) martedì 20 maggio 2025.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2024, risultati che non erano scontati considerando le sfide che interessano tutto il settore bancario – ha commentato Gianni Franco Papa, amministratore delegato di Bper -. Abbiamo rafforzato ulteriormente le nostre basi, oggi confermiamo un solido profilo finanziario, reddituale e distributivo. Per questo, vorrei esprimere un ringraziamento a tutti i colleghi e le colleghe del Gruppo che hanno contribuito con passione e determinazione al raggiungimento di questo traguardo, sempre con grande attenzione ai bisogni dei nostri clienti e dei territori in cui operiamo. Tengo a menzionare un dato su tutti, nello scorso anno abbiamo erogato 17,4 miliardi di euro di nuove erogazioni a sostegno di famiglie e imprese, in un sistema nazionale che invece ha registrato una contrazione degli impieghi. Il 2024 è stato certamente un anno di svolta nel posizionamento di Bper sul mercato. Con il nuovo piano industriale ci siamo assunti degli impegni chiari che saranno la nostra guida per questo nuovo triennio, con l’obiettivo di continuare a generare nuovo valore per tutti i nostri stakeholders”.

Si informa, inoltre, che il Consiglio di amministrazione, ad integrazione e modifica dell’avviso pubblicato lo scorso 6 febbraio avente ad oggetto la convocazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Bper Banca per il giorno 18 aprile 2025, ha altresì deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti, in pari data, anche in sede ordinaria, prevedendo che l’assemblea si tenga, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, in unica convocazione, in Modena, via Aristotele 195, alle ore 9.30, e che si svolga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.

Alla luce di quanto precede, l’assemblea degli azionisti del prossimo 18 aprile sarà dunque chiamata a deliberare:

in parte straordinaria, come già deliberato lo scorso 6 febbraio, sulla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2025, di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, e con emissione di un numero massimo di n. 657.409.377 azioni ordinarie senza valore nominale, con godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle azioni in circolazione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, da liberare mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell’offerta pubblica di scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio S.p.A., con conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale.

in parte ordinaria: (i) sulla proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e di destinazione dell’utile dell’esercizio 2024 e di distribuzione del dividendo, (ii) sulla Relazione 2025 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, (iii) sul piano di incentivazione MBO 2025 basato su strumenti finanziari, (iv) sul Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2025-2027 basato su strumenti finanziari e (v) sull’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di un numero massimo di 3.000.000 di azioni proprie, al servizio del sistema incentivante MBO 2025 e di pregresse quote di esistenti piani di incentivazione di breve e di lungo termine, nonché di altri compensi da corrispondere tramite strumenti finanziari in attuazione di quanto previsto dalle Politiche di remunerazione tempo per tempo vigenti.

Si precisa che tale ultima autorizzazione viene richiesta per un periodo di 18 mesi a partire dalla data della delibera assembleare, ferme e fatte salve le necessarie autorizzazioni da parte dell’Autorità di vigilanza. Le operazioni di acquisto saranno effettuate, esclusivamente ed anche in più volte, sul mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest’ultima che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Le operazioni di vendita di azioni proprie già in portafoglio e di quelle che saranno acquistate saranno, invece, effettuate nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società, inclusa l’alienazione e/o l’assegnazione in esecuzione dei piani di incentivazione azionaria.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Bonfatti, dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.