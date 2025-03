Bonifica dell’ex Acna di Cengio, Arboscello (PD): “Ancora contaminazione e sostanze nocive”

Cengio. Il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd) ha chiesto alla giunta lo stato delle attività di bonifica e il ripristino ambientale del sito ex Acna di Cengio.

Il consigliere ha dichiarato che sono risultati superamenti per metalli, per numerosi composti con presenza di sostanze semivolatili (come il clorobenzene) e di sostanze solubili (come i composti naftalensolfonici) e anche nelle acque sotterranee è stata riscontrata una contaminazione da metalli diffusa.

L’assessore all’ambiente Giacomo Giampedrone ha risposto che nella zona A1 i lavori di messa in sicurezza permanente sono terminati, nella zona A2 sono stati eseguiti tutti gli interventi previsti dalla struttura commissariale.

L’assessore regionale ha specificato, poi, che nella zona A3 nel giugno 2023 è stato approvato il documento per la bonifica ed Eni rendiconta sugli esiti dei monitoraggi delle acque sotterranee, mentre nella zona A4 sono stati conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti e dei terreni contaminati.