Boissano, la proposta di Davide Mattiauda: “Registrare i consigli comunali per garantire trasparenza e partecipazione”

Boissano. Il consigliere di minoranza di Boissano Davide Mattiauda ha presentato una mozione per chiedere la pubblicazione delle video-registrazioni dei consigli comunali. Ciò al fine di garantire “la trasparenza e la partecipazione civica” all’attività amministrativa.

Secondo Mattiauda “la trasparenza è un valore fondamentale per la buona amministrazione e per il coinvolgimento attivo dei cittadini nella vita pubblica. La tecnologia moderna offre strumenti semplici ed economici per migliorare la comunicazione tra l’amministrazione comunale e i cittadini” e perciò “la pubblicazione dei consigli comunali in formato video potrebbe facilitare la comprensione delle decisioni prese e stimolare un maggiore interesse da parte della comunità”.

In quest’ottica, sempre secondo il consigliere di minoranza “l’utilizzo di un cellulare a basso costo per registrare le sedute consiliari rappresenta un investimento minimo rispetto ai benefici che possono derivarne. Inoltre, piattaforme come YouTube permettono una condivisione immediata e gratuita, rendendo accessibili i contenuti a un vasto pubblico”.

Da qui la proposta di “adottare la pratica di registrare le sedute del consiglio comunale utilizzando dispositivi mobili” e di “pubblicare le registrazioni video delle sedute su un canale ufficiale YouTube del comune, assicurandosi che siano facilmente accessibili a tutti i cittadini”. Una “novità” che poi dovrebbe essere promossa “attraverso il sito web del comune e i canali social ufficiali” al fine di essere certi che tutti i cittadini ne vengano a conoscenza.

In questo modo, a parere di Mattiauda, si raggiungerebbero diversi obiettivi: “Aumentare la trasparenza delle decisioni comunali, favorire la partecipazione dei cittadini alle questioni locali, utilizzare risorse tecnologiche esistenti per migliorare la comunicazione e il coinvolgimento civico”.

“La registrazione dei consigli comunali è ormai prassi consolidata in molti Comuni. Occorrerebbe introdurla anche a Boissano, dove trasparenza e dialogo tra amministrazione e cittadini vanno migliorati: da noi, dunque, è ancora più necessario e utile”, conclude Mattiauda.