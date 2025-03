Boissano, al nido d’infanzia un riconoscimento per “l’alta qualità dei servizi offerti”

Boissano. Il nido d’infanzia “U Tam Tam” di Boissano ha ottenuto anche per il 2025 l’accreditamento da parte della Regione Liguria per “l’elevata qualità dei servizi offerti confermando il precedente riconoscimento ottenuto nel 2022”.

La commissione regionale di valutazione ha messo in evidenza “la qualità e l’eccellenza del servizio, valutando positivamente tutte le sue peculiarità: lo spazio conviviale dedicato alle famiglie e il loro coinvolgimento nelle proposte progettuali, il rispetto dei tempi di bambini e bambine, il pensiero pedagogico, la cura, l’estetica e la creatività di allestimenti innovativi, la presenza di materiali naturali e di recupero, le progettazioni specifiche e la continuità educativa 0/6, definendo così il nido d’infanzia un valore aggiunto per il territorio e un punto di riferimento educativo per le famiglie”.

“È con grande orgoglio che voglio esprimere la mia soddisfazione per il riconoscimento dato dalla Regione all’eccellente qualità del servizio offerto dal nido d’infanzia ‘U Tam Tam’ – dichiara il sindaco di Boissano, Paola Devincenzi – Questa struttura rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le famiglie, offrendo un ambiente sicuro, accogliente e stimolante per i più piccoli.”

“Grazie alla professionalità e alla dedizione del personale educativo, i bambini possono crescere e sviluppare le loro capacità in un contesto di cura e attenzione, in linea con i più alti standard pedagogici. Il nido non è solo un luogo di accoglienza, ma una vera e propria comunità educativa che contribuisce al benessere delle famiglie e alla crescita armoniosa dei nostri cittadini più piccoli.”

“Come amministrazione comunale, siamo consapevoli dell’importanza di investire nell’educazione della prima infanzia per il futuro della nostra comunità – conclude Paola Devincenzi – Un sentito ringraziamento al personale della Cooperativa Jobel, che gestisce il servizio, alle famiglie e a chi ogni giorno contribuisce a rendere ‘U Tam Tam’ un’eccellenza del nostro territorio”.