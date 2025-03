Beach volley ligure: Yuri Sacco nuovo responsabile regionale

Genova. L’elezione del nuovo presidente del Comitato regionale Fipav Liguria Paolo Bassi porta con sé un’importante e attesa svolta nel beach volley ligure: è stato infatti nominato in qualità di nuovo responsabile regionale beach volley il trentaseienne supervisor Yuri Sacco.

Curriculum e discendenza di tutto rispetto per la nuova figura chiave del beach volley federale in Liguria. Figlio d’arte con un padre del calibro di Pietro Sacco, storico arbitro e supervisor CEV internazionale, Yuri avvia la sua carriera come arbitro indoor nel 2004 per divenire arbitro nazionale sulla sabbia a a partire dal 2009 assumendo a seguire la carica di direttore di gara internazionale in Spagna sia indoor che beach volley.

Grande affabilità e passione per il beach volley, l’isernino Sacco rappresenta una vera e propria rivoluzione per il nuovo comitato regionale che ha dimostrato fin da subito di voler ascoltare anche le società di beach volley liguri.

“Teniamo a ringraziare vivamente la nuova presidenza del comitato regionale per aver accolto con celerità e capacità di dialogo una figura assolutamente condivisa dalle società liguri – ha dichiarato Alessio Marri, presidente Riviera Beach Volley che si è battuto in prima persona per trovare il consenso generale intorno ad una figura competente e superpartes -. Servono persone imparziali, preparate e appassionate come Sacco per rispondere all’esigenze di uno sport che nell’ultimo decennio è letteralmente esploso in Liguria, basta candidature interessate o ad personam”.

La Liguria infatti, oltre a vantare il campione italiano Davide Benzi e l’allenatore del club Italia Emanuele Sbravati, si è trasformata in terra centrale per eventi e attività federale. Sette le società in prima fila nel comparto beach volley: Be.vo San Bartolomeo, Beach Volley Chiavari, Genova Beach Club, Palabeach Spotorno, Riviera Volley Sanremo e Riviera Beach Volley. Con un totale di manifestazioni che porta la regione Liguria addirittura sul podio nazionale pur soffrendo negli ultimi 10 anni di una scarsità di risorse umane federali nel settore. Carenze alle quali dovrà far fronte proprio il nuovo responsabile regionale Sacco con nuovi corsi per arbitri e supervisor.

A livello regionale da segnalare infine la nomina tra i consiglieri di Monica Neuhoffi di Ospedaletti quale delegato al settore beach volley. La rivoluzione è solo all’inizio ed è al servizio di tutto il movimento del beach volley ligure.