Beach Volley, il primo evento della stagione italiana si svolgerà ad Andora

Andora. Quattordici campi e due week-end di grandissimo beach volley ad Andora. Tappe del campionato italiano per società Fipav Gold, Silver, Bronze maschili e femminili.

Un serie Beach B2 maschile e femminile, un misto 2×2 B4. E soprattutto un Serie beach B1 2000 maschile e femminile che porterà in Liguria la prima fascia di atleti nazionali nel primo grande evento di beach volley all’aperto in Italia. Con il patrocinio del Comune di Andora si celebra infatti il decimo anno di attività Riviera Beach Volley con il campionario di tutte le competizione federali, rivolte sia ad amatori che professionisti da tutta Italia.

“Si tratta del primo grande evento all’aperto in Italia – spiega il presidente Alessio Marri -. L’obbiettivo è far partire dalla Liguria la stagione outdoor nazionale”. I campi saranno realizzati, grazie al supporto e alla collaborazione dell’Associazione bagni marini di Andora, dai Bagni Europa fino ai Bagni Holiday ma in aggiunta anche su Bagni Regina e Aurora nella zone centrale. Il ricco programma sportivo prevede partenza il sabato 29 marzo, con le categorie gold, silver e bronze del campionato italiano per società.

La domenica sarà oltre che il punto di partenza del Circuito Menabrea 2×2 misto con tappe in tutta la regione, teatro di un B2 maschile e femminile con in palio al primo posto la Wild Card di accesso al B1 20000 del 5-6 aprile. Le canotte ufficiali, prodotte dalla Bvos, sono state disegnate dal “BVT Media Group”, la sezione grafica della Beach Volley Training nel settore una delle realtà più grandi di Italia che ha vinto per cinque volte consecutive il campionato italiano per società.

Inoltre, grazie alla nuova direzione regionale sotto la conduzione del supervisor Yuri Sacco, è già pronto un super parterre di 12 arbitri, 3 dalla Liguria e ben 9 dalla Lombardia. Si tratta infatti della prima manifestazione nazionale di grande interesse sia per il montepremi sia per i punteggi in gioco valevoli per le qualifiche del campionato italiano assoluto. A questo proposito si attendono tantissimi atleti di prima fascia da tutta Italia sia maschili che femminili per l’evento più importante di avvio di stagione. Stagione che vede Riviera Beach Volley offrire su cinque sedi un programma da 50 eventi complessivi che dopo Andora, coinvolgeranno Laigueglia, Finale Ligure, Albissola Marina e una località nuova in attesa di conferma che andrebbe a rinfoltire nel ponente le zone di ospitalità di eventi RBV.

Per il decimo anno di attività Riviera Beach Volley inaugura anche il nuovo progetto “Riviera For Planet”, nato dalla partnership con WWF Savona e Ced (Centro educazione digitale), che vedrà impegnate le classi delle scuole elementari e medie in gite scolastiche gratuite organizzate infrasettimanalmente sui campi RBV unendo la sana promozione dello sport all’aria aperta alla sensibilizzazione ambientale e digitale per un uso più consapevole degli smartphone.