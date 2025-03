Balneari, l’incontro con il ministro Salvini: “Entro marzo il decreto sugli indennizzi”

Liguria. “L’incertezza normativa e la conseguente scadenza delle concessioni demaniali hanno, di fatto, impedito gli investimenti delle imprese balneari” Lo ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio, oggi a Roma, dopo l’incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Lo stesso ministro ha affermato: “Entro il 31 marzo devo firmare il decreto indennizzi, e voglio che ci sia un trattamento giusto per chi entra e per chi va avanti a fare il suo lavoro”.

Oggetto dell’incontro l’analisi delle proposte pervenute dai partecipanti al tavolo nell’ambito della consultazione sul decreto indennizzi ai concessionari uscenti, tenendo conto delle osservazioni pervenute dalla Commissione UE e delle scadenze da rispettare.

Temi della consultazione il valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, l’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni e l’aggiornamento dell’entità degli importi unitari dei canoni.

È stato ribadito, come in precedenza, che il decreto indennizzi dovrà essere adottato in piena coerenza con quanto previsto dal decreto legge salva-infrazioni. Il Mit, inoltre, avvierà tempestivamente il confronto con Comuni e Regioni per il supporto agli enti concedenti nella predisposizione dei bandi.

“E’ pertanto indispensabile una rivalutazione dei cespiti aziendali, a tal proposito è necessario anche la previsione del termine del 31 dicembre 2025 per effettuarla – ha aggiunto il presidente del Sib -. Così come è altrettanto necessario che la detta rivalutazione sia effettuata esclusivamente ai fini civilistici e non fiscali, con esclusione, quindi, di ogni onere per i concessionari attualmente operanti. La remunerazione, poi, per essere equa dovrà prevedere l’avviamento e l’intero valore aziendale che insiste sull’area oggetto di concessione, stante la loro intima connessione”.

“I canoni demaniali non possono essere semplicemente aggiornati, ma essendo profondamente ingiusti e sbagliati, dovranno essere rideterminati tenendo presente l’effettiva valenza turistica e la concreta rilevanza economica dell’area oggetto di concessione – ha concluso Capacchione -. A tal proposito sarebbe opportuno che venga effettuata dalle Regioni, riservando agli Enti che esercitano le funzioni il relativo gettito con vincolo di destinazione per la tutela e la valorizzazione della costa”.