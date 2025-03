Bacigalupo chiuso al pubblico, Scaramuzza: “Sono 3 anni che la giunta promette aperture, l’unico strumento è il mutuo”

Savona. “Leggo con dispiacere e senza alcuna sorpresa della chiusura al pubblico dello stadio Bacigalupo. Sono passati più di tre anni da quando l’attuale amministrazione prometteva aperture a tempi brevi, invece la situazione è sotto gli occhi di tutti. A questo punto si deve parlare di incapacità amministrativa”. L’ex assessore allo sport e attuale consigliere comunale attacca la giunta comunale sulla gestione dello stadio Bacigalupo.

“La perizia – ha spiegato l’assessore allo sport, Francesco Rossello – non ha evidenziato problemi di tenuta statica dell’impianto, tuttavia ha messo in luce un avanzato stato di degrado e di ammaloramento delle gradinate sia dal lato di via Chiabrera che da quello di via Cadorna. Nei prossimi giorni dovranno essere svolti ulteriori approfondimenti per valutare l’effettiva agibilità dello stadio e l’entità dei lavori da eseguire per garantire nuovamente l’utilizzo degli spalti”

“Lo strumento per mettere a posto velocemente lo stadio esiste – evidenzia Scaramuzza ancora una volta – e si chiama mutuo. Grazie al grande lavoro dell’ex Sindaco Ilaria Caprioglio e del compianto assessore Montaldo ora questi signori possono mutuare, ma la domanda è: perché non lo fanno? Non vogliono o non possono per qualche motivo a noi sconosciuto?”

“Credo che i savonesi tutti, sportivi e non, abbiano diritto a delle risposte soprattutto sapendo quante migliaia di euro hanno già gettato a fondo perduto su questo impianto, attendiamo (con poca fiducia ormai)”, conclude Scaramuzza.