Autovelox in provincia di Savona: ecco dove sono quelli sempre accesi

Provincia. Sarà acceso o spento? È questo il dubbio che, inevitabilmente, coglie molti automobilisti alla guida sulle strade della provincia di Savona quando si trovano di fronte ad un autovelox. Alcuni sono attivi e pronti a rilevare ogni eccesso di velocità, altri invece restano spenti, creando dubbi e incertezze. Per fare chiarezza, abbiamo provato a realizzare una mappa aggiornata che mostra dove si trovano questi dispositivi e, soprattutto, quali sono effettivamente in funzione.

Sulle strade provinciali sono installati soltanto velox e sono tutti attivi.

ALBENGA

Ad Albenga è attivato un autovelox, con limite di velocità fissato a 60 km/h, al km 4+355, sulla Sp6 “Albenga-Casanova-Passo del Cesio”, che collega la Città delle Torri e Villanova d’Albenga, passando per Lusignano e San Fedele. In precedenza, sullo stesso tratto, ne erano presenti due: quello attivo oggi ed un secondo, entrambi con limite di 50 km/h. Poco dopo la loro installazione, i due dispositivi erano costati innumerevoli sanzioni per gli automobilisti che, insieme al Comune, si erano rivolti alla Prefettura e alla Provincia. Alla fine, le multe erano state annullate e i due autovelox spenti. Solo uno è stato poi riattivato (quello al km 4+355) con un nuovo limite di velocità fissato a 60 km/h.

PIETRA LIGURE

A Pietra Ligure, sulla via Aurelia, all’altezza del passaggio a livello di Viale Europa, è presente un autovelox entrato in funzione 2 maggio 2023. Il limite di velocità consentito di 50 chilometri all’ora. Il dispositivo nel 2023, poco dopo la sua entrata in funzione, faceva già registrare una media di 20 infrazioni/sanzioni al giorno.

BORGIO VEREZZI

A Borgio Verezzi, lungo la via Aurelia, è presente un autovelox di recente installazione. L’apparecchio si trova tra le strisce pedonali e dalla fermata bus e ha sostituito il vecchio autovelox presente a Borgio (che si trovava poco lontano da quello attuale). Dopo circa 20 giorni dalla data della sua prima attivazione, nelle due direttrici di marcia, si sono registrati 15.000 passaggi e sono state 20 le infrazioni giornaliere al codice della strada accertate, con il superamento del limite di velocità dei 50 km/h imposti per il tratto viario.

FINALE LIGURE

A Finale Ligure, nel tratto di via Aurelia che collega a Varigotti, è presente un autovelox. Il dispositivo è stato spento dall’amministrazione comunale “in via precauzionale”.

BORGHETTO SANTO SPIRITO

Un velox è presente lungo via Michelangelo (nel tratto compreso tra l’incrocio con via Leonardo Da Vinci e la rotonda che conduce al casello autostradale) a Borghetto Santo Spirito. L’apparecchio è di proprietà del Comune di Borghetto, a cui spetta anche la gestione, la notifica delle sanzioni e le altre pratiche connesse; tuttavia, trovandosi lungo una strada provinciale, la Provincia di Savona riceve il 50 per cento dell’ammontare delle multe.

TOIRANO

Sulla SP60, a Toirano, verso il centro del paese, è presente uno “storico” autovelox che, fin dal momento della sua installazione e per molti mesi successivi, ha creato notevoli polemiche tra gli abitanti del paesino della Val Varatella.

BERGEGGI

A Bergeggi è presente un autovelox temporaneo, sempre sulla via Aurelia.

SPOTORNO

Oltre ad un box “vuoto” e non in uso lungo la via Aurelia, a Spotorno è presente solo un altro apparecchio: si trova lungo la strada provinciale n° 8, nei pressi dello svincolo per il cimitero. L’apparecchio, collaudato, è attivo, ma resta pendente la procedura di omologazione in relazione al vuoto normativo-regolamentare in atto. Tuttavia, secondo il recente decreto, resta valido in quanto approvato Ministero dal 2021 ed è stato negli anni costantemente revisionato.

VADO LIGURE

Gli apparecchi installati all’inizio dello scorso anno sulla via Aurelia (4) e successivamente in via Piave e in via Ferraris sono velobox: sono attivi solo quando al loro interno è stato inserito il rilevatore di velocità e a fianco si trova la pattuglia della polizia locale.

QUILIANO

A Quiliano si trova un velox sulla strada a scorrimento veloce Savona Vado (sempre acceso). Invece, sulla strada che costeggia il fiume si trovano velobox (funzionanti solo quando è inserito all’interno il rilevatore di velocità ed è presente la pattuglia della polizia locale).

VALBORMIDA

Per quanto riguarda i velobox, quelli presenti in tutti i Comuni (principalmente Cairo, Carcare, Cosseria e Roccavignale) al momento non sono utilizzati, in attesa di una risposta dalla Prefettura in merito ai criteri di omologazione. I comandi della Polizia locale dotati di telelaser, però, continuano con i controlli e le pattuglie, fermando all’istante chi supera i limiti di velocità, possono sanzionare i trasgressori del Codice della strada.

Il velobox di Carcare

Restano attivi, invece, gli autovelox della Provincia a Cosseria, lungo la Sp 42 San Giuseppe-Cengio.

Approvazione ministeriale e omologazione: un nodo ancora da risolvere

Gli autovelox sono da sempre un tema di discussione tra cittadini e amministrazioni locali. Da un lato, servono a garantire la sicurezza stradale, ma dall’altro spesso vengono percepiti come strumenti per fare cassa.

La questione è tornata al centro del dibattito dopo una sentenza della Cassazione di aprile 2024, che ha stabilito che gli autovelox privi di omologazione sono illegittimi. La Corte ha chiarito che l’approvazione ministeriale non è sufficiente: senza omologazione, le multe non sono valide. Il problema? Ad oggi, nessun autovelox in Italia risulta omologato, anche perché non esiste ancora un ente preposto a rilasciare tale certificazione.

Per fare chiarezza, il Ministero dei Trasporti aveva annunciato un decreto che avrebbe dovuto mettere ordine nella gestione degli autovelox, indicando ai Comuni le regole da seguire. Tuttavia, il provvedimento, che era in fase di trasmissione a Bruxelles, è stato sospeso su indicazione del ministro Matteo Salvini per ulteriori approfondimenti.

Il decreto prevedeva che, a partire da luglio, gli autovelox approvati dal 2017 in poi, già conformi alle nuove norme di taratura, fossero considerati automaticamente omologati, senza ulteriori passaggi burocratici. I dispositivi più datati, invece, avrebbero dovuto essere spenti fino al completamento del processo di omologazione. Ora, con la sospensione del decreto, resta l’incertezza su come verrà gestita la situazione.