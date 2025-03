Autostrade, traffico da bollino rosso sulla A10 e la A26

Liguria. Una giornata da bollino rosso, cioè con tempi di percorrenza attesi molto superiori rispetto alla media per oggi, lunedì 3 marzo, sulle autostrade A10 e A26: le previsioni di traffico indicano un quadro ancora difficile per la giornata, con code e disagi sulle tratte interessate dai cantieri.

Per la A10, in particolare, bollino rosso praticamente in tutte le fasce orarie tranne quella di questa sera (ore 19-21) sia in direzione Genova, sia in direzione Savona.

Sulla A26 invece bollino rosso in direzione Gravellona Toce (nel tratto dall’allacciamento con la A10 a Ovada) sino alle 13, poi bollino giallo (ossia tempi superiori alla media) dalle 13 alle 16, per poi tornare a bollino rosso dalle 16 alle 19.

In direzione Voltri bollino rosso solo fino alle 10, resta il bollino giallo però sino alle 19.

Va meglio sulla A7 con bollini gialli in direzione Genova sino alle 10 e poi dalle 16 alle 19. In direzione Serravalle sino alle 13 e poi dalle 16 alle 19.