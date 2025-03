Autostrade e cantieri, coda di 4 km in A10 tra Savona e Celle Ligure

Savona. Una giornata ancora difficile per la viabilità autostradale in Liguria e nel savonese, con tempi di percorrenza molto superiori rispetto alla media: questo per i cantieri e i lavori di manutenzione presenti sulle diverse tratte viarie.

Nel pomeriggio la criticità maggiore si è registrato sulla A10 con una coda di 4 km tra il bivio A10/inizio complanare Savona e Celle Ligure, in direzione Genova. Il blocco alla circolazione è stato poi peggiorato da un incidente avvenuto intorno alle 17 di oggi, quando si è verificato un tamponamento tra due auto.

Altri 2 km di coda sono segnalati tra Pietra Ligure e Feglino in direzione Savona.

E ancora rallentamenti di 1 km tra Spotorno e Feglino in direzione Francia, sempre a causa dei lavori.

Per quanto riguarda la A6 viene indicata una coda di 1 km tra il bivio A6/A10 Savona e Altare, in direzione Torino. E sulla A26 coda di 1 km tra Masone e Ovada.

E per la giornata di domani, domenica 9 marzo, Autostrade segnala possibili disagi sulla A10, tra Savona e Genova, in entrambe le direzioni, nella fascia oraria dalle 7.00 alle 19.00.