Autostrade e cantieri, coda di 3 km sulla A10 tra Pietra Ligure e Feglino

Savona. In vista del concordato stop per le vacanze pasquali e i ponti primaverili, proseguono i cantieri e i lavori di manutenzione sulle tratte autostradali in Liguria e nel savonese, con conseguenti disagi e tempi di percorrenza superiori rispetto alla media per il traffico intenso.

Nel pomeriggio la situazione viabilità vede una coda di 3 km sulla A10 tra Pietra Ligure e Feglino, in direzione Savona. Nessuna particolate segnalazione, invece, nella tratta di A10 tra Savona e Genova, in entrambe le direzioni.

Sempre nelle ore pomeridiane è indicata una coda di 1 km tra Masone e Ovada, in direzione Gravellona Toce, sulla A26. Nella direttrice opposta, verso Genova Voltri, circolazione viaria rallentata tra Ovada e Masone.

E per la giornata di domani, lunedì 24 marzo, Autostrade prevede traffico nella norma sulla A10, tra Savona e Genova, in entrambe le direzioni.

Possibili criticità, secondo le previsioni, sulla A26, con bollino giallo in direzione Gravellona Toce dalle 7 alle 19.