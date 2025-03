Autostrada dei Fiori: riaperto il tratto tra Millesimo ed Altare verso Savona

Millesimo/Altare. Autostrada dei Fiori informa che, in anticipo rispetto al programma comunicato dalla società negli scorsi giorni, alle 8.25 di oggi, martedì 4 marzo, è stata riaperta al traffico l’uscita di Millesimo per i veicoli provenienti da Savona e alle 8.45 la tratta Ceva-Millesimo.

Il collegamento autostradale tra Millesimo ed Altare in direzione Savona, sospeso ieri dalle 20 per il varo della struttura metallica del nuovo viadotto San Bernardo, è stato invece riaperto alle ore 13 con un anticipo di 5 ore rispetto al programma.

Il risultato è stato possibile, nonostante la complessità delle operazioni, grazie all’impegno ed alla professionalità delle oltre 60 maestranze che hanno operato in maniera coordinata ed in sicurezza ininterrottamente tutta la notte.

I lavori ora possono proseguire serrati senza più interferenze per il traffico per traguardare il l’apertura totale al traffico del nuovo ponte a due correnti veicolari entro il prossimo 16 aprile, come previsto dal programma condiviso con il Tavolo Tecnico di coordinamento dei cantieri sulla rete autostradale ligure, istituito dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con la Regione Liguria.

Nel corso della notte, la tratta interdetta al traffico è stata interessata da ulteriori rilevanti interventi tra cui il varo delle travi del viadotto Strette tra gli svincoli di Millesimo ed Altare.

Informazioni in tempo reale sulla viabilità sono sempre disponibili sui pannelli a messaggio variabile, attraverso le mappe interattive pubblicate sul sito internet di www.autostradadeifiori.it e sui canali informativi WhatsApp e Telegram di Autostrada dei Fiori. È, inoltre, possibile ricevere informazioni in tempo reale sul traffico anche consultando la pagina Facebook della concessionaria.

Autostrada dei Fiori ricorda l’importanza di rispettare i limiti di velocità, anche nei tratti ove non sono presenti cantieri.