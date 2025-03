Autorità portuale, Rixi: “Nuovo presidente prima di aprile”. A marzo l’incontro con gli operatori

Liguria. Il nuovo presidente dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale ad aprile? “Secondo me anche prima”. Il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, intervenuto a margine del convegno organizzato da Deloitte al Palazzo della Borsa, stringe i tempi sulla successione di Palazzo San Giorgio, rimasto di fatto senza un vero vertice dopo le dimissioni di Paolo Emilio Signorini nell’ottobre 2023, poi arrestato a maggio 2024 nella maxi inchiesta per corruzione scaturita nel patteggiamento a tre anni e cinque mesi.

“Io sto chiudendo il giro dei porti – spiega Rixi -. Uno degli ultimi porti che vedrò è Genova, quindi, credo entro il 20 di questo mese, incontrerò tutta la comunità portuale come ho incontrato le altre. Come ho detto, prima voglio parlare con tutti gli operatori del Paese e poi iniziare a fare le nomine dei presidenti, non perché non abbiamo già individuato le persone, ma perché mi sembra giusto e opportuno che scelte come queste, in cui si cambiano 14 Autorità portuali su 16, siano condivise dagli operatori, anche per capire quelle non solo le aspettative, ma pure le prospettive di traffico per i prossimi anni. Poi siamo di fronte a tempi abbastanza rapidi sul tema della riforma, quindi voglio spiegarla, voglio condividerla e mi sembra il momento opportuno per farlo”.

Lo stesso Rixi, tuttavia, aveva detto all’inizio di settembre che i nuovi presidenti sarebbero arrivati a gennaio. Dopo la chiusura dei bandi l’iter prevedeva la votazione nelle commissioni di Camera e Senato e l’intesa col presidente della Regione. L’attesa delle elezioni ha contribuito a rallentare il percorso, ma adesso Bucci è pienamente insediato e non ci sono più ostacoli formali. Nel toto-nomi di questi mesi il più quotato sembra essere l’avvocato Matteo Paroli, attuale segretario generale dei porti di Livorno e Piombino, ma sul tavolo ci sarebbero anche manager come Alberto Cavaggioni del Rina e l’ex presidente dell’Autorità portuale di Taranto Sergio Prete.

Per ora l’Autorità portuale di Genova e Savona (la città della Torretta ha pianto da poco lo storico presidente Rino Canavese, rimasto poi nel board in rappresentanza del Comune) è retta da due commissari di nomina governativa, l’ammiraglio Massimo Seno e il professor Alberto Maria Benedetti. Prima della loro reggenza a tenere le redini era Paolo Piacenza, subentrato come commissario a Signorini, indagato per abuso d’ufficio nell’ambito della stessa inchiesta, tuttora in carica come segretario generale.